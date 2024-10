Zase nás potrestala naivita při bránění, litoval trenér Střihavka po remíze se Zbrojovkou

Nerozhodný výsledek 1:1 z druholigového duelu na půdě Zbrojovky Brno rozdělil tábor Slavie B. Střelec gólu Štěpán Beran (20) byl po utkání přesvědčený, že získaný bod je málo. "Spokojenost s výsledkem není, měli jsme vyhrát, mrzí nás to," hlásil do kamer ČT Sport. To trenér Slavie B David Střihavka remízu bral. "Vedli jsme, ale zase nás potrestala naivita při bránění. Dostali jsme zbytečnou branku, takže remíza je asi OK," konstatoval náročný kouč.

Beran poslal v Brně mladé slávisty do vedení a vše z pohledu Pražanů vypadalo slibně. "Mohli jsme vyhrát. Kromě gólu jsme měli několik šancí, já měl několik střel. Remíza 1:1 nás mrzí, chceme mít na konci sezony více bodů," přiznal hráč Slavie.

Právě v zahazování šancí vidí největší problém druholigového nováčka. "V tom se musíme zlepšit. Šance máme, ale nedáváme tolik gólů, co bychom chtěli," věděl slávista. "A když se soupeř zavře do bloku, my nevíme, co s tím. Je těžké hrát do jedenácti hráčů. Chybí tam povedený centr, nebo něco překvapivého z naší strany," uvědomoval si, co brzdí Slavii B.

Statistiky zápasu. Livesport

I Střihavka nakonec uznal, že v první půli měla Slavia čtyři příležitosti, takže mohla jít do kabin s lepším výsledkem než 1:1. "My jsme šance neproměnili a navíc jsme dostali zbytečnou branku po střele z velké vzdálenosti, kdy jsme se nepohlídali odražený míč. To je škoda, protože jsme měli zápas pod kontrolou. Zase nás potrestala naivita při bránění, nepomohli jsme Ondrovi u odraženého míče," líčil kouč.

Po přestávce už podle trenéra Slavie B zápas nebyl tolik otevřený. "Druhá půle spěla do remízy, byla klidnější. My jsme byli celou dobu na míči, soupeř čekal na naši ztrátu. Už jsme se tam k nim těžko dostávali, takže remíza je OK," konstatoval kouč.

Brno ho prý vyztuženou defenzivou nijak nepřekvapilo. "Počítali jsme s tím. Soupeř v defenzivě padá do pětky. Snažili jsme se, byli jsme trpěliví, ale v závěru jsme také vnímali, že i bod pro nás má velkou cenu. Takže se závěr dohrával do remízy."

To autor vyrovnávací trefy Lucas Kubr byl nakonec s bodem spokojený. "Ze zápasu jsme chtěli více než bod, ale někde musíme začít. Když se budeme pořád zlepšovat, tak doufejme, že se z toho dostaneme."