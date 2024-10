Viktoria rezervě Sparty ukázala, kdo je na Žižkově doma. Necid už má na kontě 13 gólů

Fotbalisté Žižkova vyhráli ve 14. kole druhé ligy nad rezervou pražské Sparty 2:1. Duel hraný na stadionu Viktorie, který využívá rezerva nejúspěšnějšího českého klubu, rozhodla už úvodní půlhodina, během níž se dvakrát trefil nejlepší střelec soutěže Tomáš Necid (35). Stejným výsledkem uspěla Vlašim na půdě posledního Varnsdorfu

Úvodní čtvrthodina přinesla na stadionu Žižkova fotbal nahoru dolů, gól však diváci neviděli. V 19. minutě už se ale síť rozvlnila. Nejlepší střelec soutěže Necid si naběhl na dlouhý míč za obranu Sparty a přesným lobem z pravé strany ho dopravil za záda Filipa Nalezinka. Útočník Žižkova tak zaznamenal už 12. branku v aktuálním ročníku.

Hned vzápětí to mohlo být už o dvě branky, do samostatného brejku byl totiž vyslán Augusto Batioja, který ve vápně obešel sparťanského gólmana, ale tváří v tvář odkryté brance nastřelil pouze levou tyč. Ofenzivní smršť Viktorie Žižkov však nekončila. Antonín Vaníček potáhl ve 22. minutě míč a zleva ho nacentroval do pokutového území, odkud ho David Klusák poslal na penaltu. Tam už se nacházel nikým nehlídaný Prošek, který vystřelil a po teči Necida se míč dostal až do sítě – 2:0.

Sparťané ve druhém dějství přidali, ale v úvodních 20 minutách si výraznou příležitost nevypracovali. Domácí pořádně ohrozili branku Martina Melichara až v 75. minutě, po nečekané teči střely Penxy musel gólman hostí vytáhnout reflexivní zákrok. Viktoriáni se ještě v závěru utkání dokázali dostat k několika zajímavým střelám, ale v cestě jim stála nepřesnost a brankář Nalezinek. Sparťanům se v posledních minutách přece jen povedlo snížit. Penxa zleva prostřelil Melichara a ještě zdramatizoval konec utkání.

Žižkov ale vedení udržel. Po vítězství se přiblížil Vyškovu na rozdíl jediného bodu a předskočit ho může příští neděli, kdy ho vyzve na domácí půdě..

Varnsdorf doma padl už popáté, tentokrát s Vlašimí. Domácí přitom začali dobře, neboť je už v 10. minutě poslal do vedení Ondřej Podzimek. Na první výhru od léta však nakonec hráči ze Šluknovského výběžku nedosáhli, jelikož si Jakub Kosař v závěru úvodní půle vstřelil vlastní gól a na konci té druhé zajistil hostům otočku Nigerijec Peter Kareem.

Domácí nezačali v Kotlině vůbec špatně, ale dokola omílaná špatná efektivita se znovu projevila, když skvělý Marek Kolář v brance šance tlumil. Na další příležitost Severočechů už ale nenašel odpověď. Tu rozjel Jakub Hudák, kdy si prohodil obránce a balon nasměroval k penaltovém puntíku, kde stál Podzimek, který už pohotově uklidil balon za záda Koláře. A až na dva nejasné zákroky ve vápně patřila první dvacetiminutovka Varnsdorfu.

Hosté potom začali vystrkovat růžky, ale nebyly to nijak nebezpečné pokusy, které by obrana domácích nezvládla. Ani ze dvou standardních situací se neradovali. V samotném závěru poločasu však už domácím pořádně zavařili. Prvně se z rohu dostal k hlavičce Petr Breda, orazítkoval pouze tyč branky Lukáše Pešla. Až šestý roh Vlašimi byl gólový. Zakončení Jiřího Kulhánka nešťastně tečoval Kosař a smolným gólem do šatny srovnal stav utkání.

Ve druhé půli si celky spíš vyměňovaly šance, ani jeden z nich nechtěl okusit hořkost prohry. Aktivnější přece jen byli domácí, soupeře napadali a vypadalo, že se jim nechce prodlužovat už tak dlouhou sérii bez výhry. V 67. minutě Pešla prověřil ostrou střelou Jakub Jeřábek, ovšem jeho projektil i další, které na něj v přibývajících minutách mířily, si strážce domácí branky pohlídal.

Hosté byli v závěru daleko hladovější a nakonec si i díky střele v nastaveném čase Nigerijce Kareema a napodobením první půle došli pro čtvrté vítězství v soutěži. Varnsdorf čeká díky MOL Cupu další zápas už ve středu, kdy se utká s prvoligovou Ostravou.