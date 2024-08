Sparta v závěru ztratila výhru nad Varnsdorfem, rezerva Olomouce poprvé zvítězila

Už to vypadalo, že sparťanská rezerva v pátém kole Chance Národní Ligy doma zdolá nejtěsnějším možným způsobem Varnsdorf, hosté však v 96. minutě proměněným pokutovým kopem srovanali na konečných 1:1. Pražany přitom v samém závěru potopil jejich bývalý hráč Martin Ambler, jenž Severočechy dostal v neúplné tabulce druhé ligy na třetí příčku.

Rezerva pražské Sparty nezažívá ideální vstup do soutěže. Z předchozích čtyř utkání dokázali sparťané naplno bodovat pouze jednou, a to doma proti Jihlavě. Tentokrát se na domácí půdě střetli s Varnsdorfem, který ve středeční dohrávce poprvé klopýtl, když nestačil na béčko Baníku. Velmi aktivně a zároveň tvrdě vstoupily do utkání oba celky a sudí Daniel Lovětínský musel od samého začátku domlouvat hráčům, aby mírnili své emoce. Více ze hry měli ale hosté, kteří si také dokázali vytvořit první zajímavější příležitost, hlavička Ladislava Dufka však skončila vedle sparťanské branky.

Vzápětí se o slovo přihlásili domácí. Po vydařené kombinaci si míč na svoji silnější pravačku navedl Daniel Michl a utaženou střelou mířil na vzdálenější tyč. S jeho pokusem si však bez problému poradil varnsdorfský brankář Lukáš Pešl. Hosté brzy převzali veškerou iniciativu, těžili z nepřesností sparťanských beků a přes svá rychlá křídla neúnavně zakládali jednu útočnou akci za druhou. Až závěr první půle přinesl divákům dvě největší gólovky a to na obou stranách. Tu první si vytvořil ve 43. minutě Milan Lexa, ten se nejprve skvěle uvolnil a následně vyzkoušel sparťanského Jakuba Surovčíka, jenž však dokázal tvrdou střelu vytěsnit na roh. Na druhé straně mohl rozjásat fanoušky Nelson Okeke, ale ani po sérii odrazů nedokázal nasměrovat míč do sítě a do kabin se tak šlo za stavu 0:0.

Statistiky zápasu Sparta Praha B – Varnsdorf. Livesport

Vydařený vstup do druhého dějství zažili svěřenci Luboše Loučky, kteří diktovali tempo hry a hned na úvod bylo k vidění několik slibných příležitostí. Naopak kvalita hry Varnsdorfu šla kontinuálně dolů a výkon jeho hráčů se nesl v duchu nepřesností, častých ztrát míče a pasivity. Aktivní Sparta postupně získávala na své kopačky stále větší klid a s přibývající sebedůvěrou stále častěji dostávala svého soupeře pod tlak. Fantastickou druhou půli zakončili Pražané zaslouženou brankou, jejímž autorem se stal Vojtěch Hranoš. Teprve osmnáctiletý útočník dokázal propálit vše, co mu stálo v cestě a svou třetí brankou v sezoně se posunul na dělené třetí místo tabulky střelců.

V závěru utkání se fotbalistům Varnsdorfu podařilo dostat do poslední příležitosti a jednalo se o šanci klíčovou, jelikož se vápně dopustil faulu kapitán domácích Dalibor Večerka a rozhodčí Lovětínský měl jasno – pokutový kop. K míči se postavil ex-sparťanský Martin Ambler a bezpečně proměnil. Sparta tak nedokázala v samotném závěru udržet své vedení a pokračuje v nelichotivé sérii, zatímco Severočeši se minimálně dočasně posunuli na třetí příčku tabulky.

V souboji týmů, které v dosavadním průběhu Chance Národní ligy ještě nevyhrály, se utkala rezerva Olomouce s Jihlavou. Sigma po většinu zápasu dominovala a vytvořila si řadu šancí, které nakonec přetavila ve vítězství 3:1. Hanáci si tak poprvé v sezoně připsali tři body, zatímco Vysočina zůstala na poslední příčce tabulky.

