Už dlouho hrát nebudu, mám nějaký věk, řekl Poznar po výhře Zlína. Rád by zakončil kariéru v lize

Chance Národní Liga má už kolo před koncem letošního programu jasno – v čele tabulky přezimuje Zlín. Rozhodla o tom výhra Ševců ve šlágru nad druhou Chrudimí 2:0, přičemž vítězové mají v čele tabulky k dobru sedm bodů. "Skvělá půlka sezony. Body tam jsou, kluci si je vybojovali, ale na polštář, který v čele máme, nekoukám," tvrdil po duelu 15. kola Bronislav Červenka (49), trenér Zlína. Do řečí o postupu se mu ale nechtělo, tak jej zastoupil útočník Tomáš Poznar (36). "Cílem je co nejrychlejší návrat do ligy. Já už dlouho hrát nebudu, mám nějaký věk, takže zakončit to v lize by bylo skvělé. Ale je to daleko," uvedl.

Zlín během první poloviny soutěže ani jednou neprohrál a ukázal konkurentům záda. Manko mohla v pondělí stáhnout Chrudim, ale stal se pravý opak. Zlín šel do vedení už v 9. minutě. "Byl to asi náš nejlepší vstup za celý podzim. Byli jsme aktivní, bylo tam presování, dostávali jsme soupeře pod tlak. Kluci to zvládli perfektně. Mohli jsme dát více gólů," neskrýval spokojenost trenér lídra tabulky.

"Získali jsme tři důležité body. Na polštář, který v čele máme, se moc nedívám. Hlavně jsme se chtěli vrátit na vítěznou vlnu po remíze s Jihlavou. Nějaké body tam jsou, kluci si je vybojovali. Pro mě je to ale zatím jen skvělá půlka sezony," hlásil Červenka.

Radost na tváři mu vykouzlily dvě vstřelené branky. Kouč neskrýval, jak moc přeje vstřelený gól Tomáši Poznarovi. "V minulých zápasech se dostával do šancí, neproměňoval je, takže jsem rád, že se postavil na správné místo a krásně to tam uklidil. U druhé gólové akce vybojoval míč a poslal ho na Vukyho a ten už to vyřešil parádně," lebedil si zlínský kouč i směrem ke gólové pojistce Vukadinoviče. "Udělal to nádherně, dal krásný gól po sólu z půlky na jednoho hráče. Ten obránce to má složité, Vuky to udělal výborně," chválil.

Nadšený byl po závěrečném hvizdu také střelec Poznar. "Jsem spokojený, že jsme vyhráli. Hlavní jsou týmové cíle, ale samozřejmě jsem rád, že jsem vstřelil gól. Dlouho jsem se totiž neprosadil, měl jsem půst," usmál se do kamer ČT sport. Výhry si moc vážil, byl si vědom síly soupeře. "Chrudim celý podzim ukazovala, že je to dobrý, sympatický tým a jsme rádi, že jsme je pokořili," oddechl si.

Kanonýr dobře ví, že Zlín má v polovině soutěže slibně nakročeno k přímému postupu. "Jsme nadmíru spokojení, ale samozřejmě nechceme polevit a chceme být pořád dál nebezpeční a sbírat další body. Na konci to sečteme, vůbec není hotovo," konstatoval.

V hlavě si ale samozřejmě pohrává s postupovým plánem. "Byl to cíl se co nejrychleji vrátit do ligy. Pro mě by to bylo taky skvělé, už dlouho hrát nebudu, mám nějaký věk. Zakončit to potom v lize by bylo skvělé, ale je to daleko, ještě nechci předjímat," dodal opatrně.