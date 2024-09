Necid zařídil dvěma góly a asistencí výhru nad Opavou a osamostatnil se v čele kanonýrů

Souboj bývalých trenérských partnerů Marka Nikla a Tomáše Zápotočného v rámci 11. kola Chance Národní Ligy skončil jednoznačným triumfem Niklovy Viktorie Žižkov. Ta netradičně v sobotu dopoledne porazila Opavu 4:1, na čemž se už v prvním poločase podílel dvěma góly a asistencí Tomáš Necid (35). Ten se tak s osmi góly osamostatnil v čele tabulky střelců. Pražané zvítězili poprvé od poloviny srpna, Slezané prohráli podruhé za sebou.

V úvodní dvacetiminutovce byla sice Opava mírně aktivnější, jedinou příležitost si ale vypracovala v 11. minutě po střele Jakuba Rezka z ostrého úhlu, s níž si brankář Martin Melichar poradil. Pražané se naopak prosadili hned z první vážnější možnosti, Necid ve 23. minutě hlavou poslal balon do běhu Michaelu Hönigovi, jenž přehodil hostujícího brankáře Adama Richtera.

Ve 32. minutě udělal minelu v rozehrávce nigerijský stoper Slezského FC Solomon Omale. Míč se dostal k Milanu Jiráskovi, jehož sraženou střelu si našel Necid a levačkou rozvlnil síť. Uběhlo jen několik vteřin od rozehrání, Jirásek poslal míč do běhu Ekvádorci Augustu Batiojovi, ten přihrávkou z pravé strany na malé vápno vybídl opět ke skórování Necida a vysoký forvard zavěsil pod břevno. Závěr prvního dějství nabídl ještě obrovskou šanci domácího Václava Proška, tváří v tvář jej však vychytal Richter.

Statistiky zápasu. Livesport

První vážnější akce druhé půle přišla v 64. minutě. Kapverdský křídelník SFC Papalelé si naskočil na centr Rezka a hlavičkoval k pravé tyči, před brankovou čarou ale míč odklidil do bezpečí Daniel Fišl. O tři minuty později se sám na bránu Opavy hnal opět Hönig, čistě jej však zastavil dobíhající mauricijský bek Wilson Mootoo.

Opavští se dočkali snížení v 71. minutě. Ondřej Lehoczki z pravé strany přihrál pod sebe na střídajícího Josefa Blatného, jehož tečovaná střela skončila za zády Melichara. Veškeré snahy na bodový zisk vzala Opavě 83. minuta, kdy byl za ostrý faul vyloučen bez předchozího varování Papalelé. V nastaveném čase se prosadil za žižkovské barvy ještě Adam Toula, jehož sražená rána zamířila k leve tyči hostující branky.

Opava tak prohrála podruhé za sebou po čtyřech předchozích výhrách a v tabulce zůstává pátá. Žižkov se posunul na šesté místo a na svého soupeře ztrácí už jen bod. Vítězství Pražanů nad Slezany je první na den přesně po deseti letech. Opava i přesto natáhla sérii ve vzájemných zápasech, v nichž skórovala, na deset utkání.

Už v 10. minutě se ve vápně nechal obehrát stoper Sparty Nelson Okeke, který se dostal pozdě do souboje s Davidem Tkáčem. Sudí Daniel Vokoun nařídil pokutový kop, který s přehledem proměnil Vukadinovič. Srbský forvard mohl následně zvýšit po rychlém brejku, sám před gólmanem Jakubem Surovčíkem ale bránu minul. V 35. minutě se však Ševci radovali podruhé. Vukadinovič ze standardní situace našel ve vápně nikým nebráněného Tomáše Poznara, který hlavičkou nedal Surovčíkovi šanci.

V 66. minutě viděl červenou kartu sparťanský Jakub Uhrinčať, fauloval totiž Tkáče, který uháněl sám na bránu. Slovenský stoper pozdě zatáhl za záchrannou brzdu, skluzem trefil domácího útočníka a po právu odešel předčasně do sprch. Ani jedno z mužstev si další vyloženou šanci nevytvořilo a tři body tak zaslouženě zůstaly ve Zlíně.

Do první větší příležitosti se po standardní situaci dostal domácí Dušan Jokovič, jeho pokus ale skončil pouze vedle branky Jáchyma Šeráka. Od tohoto okamžiku začali úřadovat hosté. Ve 12. minutě Jiří Hrubeš zatáhl balon středem hřiště, přesnou kolmicí poté našel Látala. Ten potvrdil roli nejlepšího střelce týmu a svou sedmou brankou v lize poslal Chrudim do vedení. Ve 34. minutě se skóre měnilo podruhé a znovu u toho byl Látal. Ten se po skvělém náběhu ocitl v totožné pozici, tentokrát však řešil situaci přihrávkou pod sebe, kde číhal připravený Kosek, který pohodlně uklízel do prázdné branky.

Statistiky zápasu. Livesport

Do druhé půle vstoupily oba celky znovu s vysokým nasazením. Po úvodní čtvrthodině se domácí trenér Petr Maléř rozhodl oživit hru a na hřiště poslal chorvatského Antonia Mioniče, který nahradil velmi dobře pracujícího útočníka Jana Silného. Tempo hry ale postupně začalo uvadat. Nepříjemností pro hosty byla druhá žlutá karta Látala, který musel v 68. minutě opustit hrací plochu, čímž vykřesal domácím naději na zvrat utkání. I přes občasný tlak se ale Marvanům nepodařilo stav utkání změnit a to znamenalo, že si Chrudimští v poklidu dokráčeli pro zasloužené tři body.

Už v šesté minutě se z brejku řítil na domácí branku Patrik Schön, táborská obrana ale jeho finální střelu zablokovala na roh. Domácí si udržovali mírnou převahu, nedokázali ji ale přetavit ve výraznější šance. Ve 25. minutě mohl otevřít skóre domácí Jakub Nečas, sám se ale vytlačil do příliš velkého úhlu a jeho následný centr si stáhl gólman Jihomoravanů Jiří Borek. O dvě minuty později měl nadějnou šanci táborský Daniel Hais, nemířil však přesně. Ve 30. minutě zkusil střelu přes hlavu Daniel Mbonu, těsně ale přestřelil.

V 50. minutě pálil Abdoulaye Sylla zpoza šestnáctky, jeho střela avšak letěla nad branku domácích. V 58. minutě kopal přímý kop táborský Aleš Nešický, z jehož centru hlavičkoval kapitán Pavel Novák zblízka do náruče brankáře Borka. Aktivita pak byla převážně na kopačkách Jihočechů, těm ale podrážela nohy nepřesnost v předfinální fázi. V 68. minutě o sobě dali vědět hosté, Schön poslal střílený centr do malého vápna a tísněný Mbonu těsně přestřelil branku. V 73. minutě se nechal hloupě vyloučit Condé, který dostal dvě žluté karty během jedné minuty. V 92. minutě měl ještě zajímavou střelu z dvaceti metrů jihočeský Novák, ta ale letěla nad břevno.

První branku mohli fanoušci na prostějovském stadionu vidět už ve čtvrté minutě, jenže domácí Kaká v dobré příležitosti ve vápně nezamířil mezi tyče. Střelu domácího záložníka Roberta Bartolomea z 18. minuty pak zastavil Martin Kouřil až na brankové čáře. I po zbytek poločasu byl Prostějov lepším a aktivnějším týmem, nicméně kvůli srdnatému bránění hostů a nepřesnému zakončování se jim nepodařilo skórovat.

Domácí se v 64. minutě dočkali kýženého gólu. Po centru do vápna, jež vyslal Jakub Habusta, úspěšně hlavičkoval na zadní tyč Kaká. V 78. minutě se dostali do první velké šance i hosté, jenže Babatunde ve vápně absolutně selhal a netrefil branku. V 85. minutě ale napravil předchozí zaváhání, ve vápně zpracoval vysoký balon a zblízka propálil brankáře, čímž srovnal na konečných 1:1.

