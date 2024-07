Rozhodující gól jsme dostali z nepovedené střely, mrzelo pardubického Kalabišku

Nedostaly nařezáno, Pardubice odmakaly úvodní zápas nového ročníku soutěže na půdě mistrovské Sparty na maximum. Jenže prohrály 1:2, takže nemají ani bod. "Nebyl to špatný výkon. Škoda, že jsme za stavu 1:1 dostali z nepovedené střely rozhodující gól," hodnotil duel střelec pardubického celku Jan Kalabiška (37). "Sparta byla nerozehraná, byla to nejlepší možnost tady něco získat. Kousali jsme do poslední minuty, ale body nemáme," dodal před kamerami O2 TV.

Zklamání neskrýval po premiéře na lavičce Pardubic také trenér Jiří Saňák. "Mrzí nás, že jsme neurvali trošičku víc," myslel kouč nejspíš ve skrytu duše na nerozhodný výsledek. "Akceptujeme sílu Sparty, cením si toho srdce, co kluci ukázali," dodal smířlivě.

Saňák, který v minulosti působil ve Spartě jako asistent kouč Jílka, dobře věděl, že bude mistr silný na míči. Do mnoha šancí ale jeho svěřenci borce v rudých dresech nepustili. "Až za stavu 2:1 měla Sparta dva nájezdy. Škoda, měli jsme nějaký cíl, bohužel jsme ho neudrželi," konstatoval kouč poražených.

"Zápas klukům ukázal, že si někteří možná ani neuvědomují, jaká síla v nich je. Musíme být týmoví, abychom třeba i do poslední minuty mohli Spartu donutit k malinkému zdržování," pokračoval v hodnocení s tím, že Sparta byla v utkání lepším týmem.

Pardubice poslal do vedení Jan Kalabiška a v tu chvíli to pro hosty vypadalo nečekaně dobře. "Byl to takový můj naběrák, ani to nebyla rána, naštěstí to tam zapadlo," okomentoval svůj zásah. "Když jsme šli do vedení, tak Sparta znervózněla a pro nás to bylo ještě lepší. Hrálo se nám lépe," popisoval.

V tu chvíli cítili hosté šanci dovést zápas k nečekanému bodovému zisku. "Po přestávce jsme více bránili. A z nepovedené střely jsme dostali gól na 2:1, škoda," posteskl si Kalabiška. "Sparta byla nerozehraná. Byla to nejlepší možnost něco tady získat. Kousali jsme do poslední minuty," dodal pro O2 TV.