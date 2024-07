Zlín pomýšlí na okamžitý návrat do Chance Ligy. V postupových bojích pomůže i kanonýr Poznar

Fotbalisté Zlína vstoupí do nové sezony ve druhé lize s navrátilcem Tomášem Poznarem (35). Historicky nejlepší střelec klubu by měl pomoci Ševcům zpět mezi elitu, kde hráli předchozích devět let. Na jaře přímo sestoupili. Postupové ambice prezentovalo vedení klubu na dnešní tiskové konferenci.

Poznar v první lize za Zlín nastoupil do 132 zápasů, v nichž nastřílel 41 gólů. Nyní se vrací po konci angažmá v Trnavě. "Těší mě, že tu mohu pokračovat v kariéře a pokusit se klubu vrátit to, co do mě dal," řekl na tiskové konferenci Poznar. Se Zlínem před sedmi lety ovládl domácí pohár MOL Cup a poté si zahrál Evropskou ligu. Za sebou má také působení v polském celku Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Plzni a Baníku Ostrava.

Zlínský tým povede i po sestupu trenér Bronislav Červenka. "Jsem rád, že jsme dostali šanci napravit to, co jsme na jaře pokazili. Naším cílem bude postoupit zpět do nejvyšší soutěže," uvedl Červenka, jehož spolupracovníkem bude v roli skauta a konzultanta zkušený Pavel Hoftych.

Červenka může počítat se zkušenými Lukášem Bartošákem a Vukadinem Vukadinovičem, kteří prodloužili smlouvy. Nováčky v týmu jsou Patrik Brandner z Českých Budějovic, David Machalík z Kroměříže a Lukáš Buchvaldek z Dukly Praha.

Klub opustili talentovaní mladíci Tom Slončík (Plzeň) s Alexandrem Bužkem (Slavia), Martin Cedidla (Jablonec) či veterán Antonín Fantiš, mířící do druholigového rumunského FC Voluntari.

Zlínští začne druholigovou sezonu v sobotu na hřišti Líšně. Za největší konkurenty v boji o postupovou a barážové příčky považují Zbrojovku, Vyškov, Táborsko a Opavu.