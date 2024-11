Zlín prožil podzim snů a touží po návratu mezi elitu. Tohle čekal málokdo, myslí si Dostál

Zlín to myslí s návratem mezi tuzemskou klubovou elitu opravdu vážně, což dokazuje jeho podzimní putování druhou nejvyšší soutěží. Po šestnácti ligových kolech má na svém kontě 40 bodů a vévodí tabulce. Pokud Ševci udrží místo až do konce sezony, automaticky postoupí zpět do Chance Ligy, což je také hlavním cílem klubu. Lví podíl na podzimních výsledcích má gólman Stanislav Dostál (33).

Zlín prožil podzim z kategorie snů, neboť během šestnácti kol neokusil porážku a jen ve čtyřech případech remizoval. I z tohoto důvodu má komfortní sedmibodový náskok na druhou Chrudim, na třetí Vyškov pak má polštář dokonce v podobě třinácti bodů. Většina výsledků se nerodila snadno a také poslední kolo proti Táborsku skončilo bezbrankovou remízou.

"Když se ohlédnu za posledním zápasem, asi ho mohu hodnotit pozitivně, protože jsme opět neprohráli. Udrželi jsme opět čisté konto, ale pro oko diváka to lahodný zápas nebyl. Fotbalově nám to moc nešlo, ale bylo vidět, že se kluci na ten zápas koncentrovali," nechala se slyšet týmová jednička, která se lvím podílem podílela na podzimním počtu bodů.

Dostál suverénně kraluje brankářům Chance Národní Ligy s devíti čistými konty, ale chválu nechce brát jen pro sebe a chválí i své kolegy v obraně. "Samozřejmě všichni cítíme, že to málokdo čekal, že se nám to takto povede. Hlavně si myslím, že nám hodně pomohlo, že jsme chytili ten začátek, zvládali jsme těžké zápasy třeba i s výsledkem 1:0. Často se nám podařilo to ubojovat, čímž nám rostlo sebevědomí. Ta šňůra se pak táhla a zvládnout podzim bez porážky je myslím hodně super," pokračoval gólman, který celou svou kariéru strávil na Letné. Odchovanec Ševců se dokonce ve Zlíně i narodil.

"Těch faktorů bylo asi víc. Kolikrát při nás stálo i štěstí, ale myslím, že máme hodně zlepšenou i obrannou fázi. Narostla nejen i sebevědomím, ale i tím, že někteří kluci nám vypadli a dokázali jsme je nahradit. Určitě lze ale podzim hodnotit jako úspěšný, bez debat. Pamatuju si, že jsem měl myslím v lize devět nul za celou sezonu. Mít to teď za půl sezony, je skvělý, ale jak říkám, je to i díky skvělé obraně, která fungovala perfektně," uzavřel Dostál pro klubové stránky Zlína.