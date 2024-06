Argentina porazila i Peru a do čtvrtfinále Copy prošla beze ztráty bodu. Dál jde také Kanada

Fotbalisté Argentiny bez odpočívajícího kapitána Lionela Messiho (37) a potrestaného trenéra Lionela Scaloniho (46) zakončili základní skupinu mistrovství Jižní Ameriky výhrou 2:0 nad Peru. Oba góly obhájců titulu dal v Miami Lautaro Martínez (26). Do čtvrtfinále úřadující mistry světa doprovodí Kanada, která remizovala 0:0 s Chile.

Martínez nastoupil poprvé v základní sestavě a oba góly dal až po přestávce. Skóre otevřel ve 47. minutě, druhou trefu přidal tři minuty před koncem a se čtyřmi zásahy vede pořadí střelců Copy América. V 72. minutě navíc Leandro Paredes neproměnil penaltu.

Argentina měla už před zápasem jistotu postupu, proto šetřila řadu opor včetně kapitána Messiho, který má problémy se stehenním svalem. Pro čtvrtfinále proti druhému celku skupiny B už by však měl být připraven.

Argentina se také musela obejít bez trenéra Scaloniho na lavičce. Šestačtyřicetiletý kouč dostal jednozápasový distanc za pozdní nástup týmu k druhému poločasu úvodního utkání na turnaji proti Kanadě.

Kanada doprovodí Argentinu do čtvrtfinále poté, co bez branek remizovala s Chile. Postup jí navíc usnadnilo vyloučení Gabriela Suaza už ve 27. minutě.V play off ji čeká vítěz skupiny B. V ní má jistý postup Venezuela, o zbývající místo si zahraji Mexiko a Ekvádor.

Argentina vyhrála základní skupinu se stoprocentní bilancí devíti bodů, Kanada na druhé příčce nasbírala čtyři body. Chile skončilo se dvěma body třetí a poprvé od roku 1917 nevstřelilo na šampionátu ani gól. Peru s jedním bodem uzavřelo tabulku skupiny.