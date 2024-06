Venezuela je druhým čtvrtfinalistou Copy América, Ekvádoru pomohl k výhře mladík Páez

Hráči Venezuely se radují z postupu do čtvrtfinále turnaje.

Venezuelští fotbalisté jsou po Argentině druhým týmem, který si zajistil postup do čtvrtfinále 48. ročníku jihoamerického šampionátu Copa América. Ve svém druhém zápase v kalifornském Inglewoodu porazili Mexiko 1:0. Ve druhém utkání skupiny B zvítězil Ekvádor nad Jamajkou 3:1. Rozhodující trefu z penalty si připsal druhý nejmladší střelec v historii turnaje Kendry Páez (17).

Venezuela navázala na vítězství 2:1 nad Ekvádorem v úvodním zápase a získala další tři body, které jí zaručují účast ve vyřazovací fázi. Vylepšila si tak svou pozici z předchozího kontinentálního šampionátu, kdy se jí nepodařilo postoupit ze skupiny. Je to navíc teprve podruhé, co na Copa América vyhrála dva duely po sobě – poprvé to bylo v roce 2016 taktéž v USA.

Jedinou branku duelu s Mexikem vstřelil v 57. minutě Salomón Rondón, který proměnil pokutový kop. Soupeř mohl z pokutového kopu také vyrovnat, ale pokus Orbelina Pinedy zneškodnil brankář Rafael Romo. Venezuela po dvou zápasech vede skupinu se šesti body, v posledním zápase se utká s Jamajkou.

Právě nad Jamajkou vyhrál Ekvádor, který o svém triumfu rozhodl už v prvním poločase. Kasey Palmer si ve 13. minutě vstřelil vlastní gól a Páez přidal před přestávkou druhou branku z penalty. V 54. minutě sice skóroval Michail Antonio, ale o návrat k dvoubrankovému vedení a konečnou úpravu se postaral střídající Alan Minda.

Ekvádor se v pondělí večer utká o druhé postupové místo ze skupiny B s Mexikem. Jamajka je ze šampionátu venku, jelikož ve dvou zápasech nezískala ani bod, a nic na tom nezmění ani případný triumf nad Venezuelou. Jamajčané sice prohráli i svůj osmý zápas na závěrečném šampionátu, ale na druhou stranu vstřelili svůj vůbec první gól.