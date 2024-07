Jediná přihrávka za celý zápas. Brazilec Endrick proti Uruguayi nedokázal nahradit Viníciuse

Brazilec Endrick (17) je hvězdou budoucnosti. Podle serveru transfermarkt stojí 60 milionů eur a právě tuhle sumu za něj vysázel slavný Real Madrid. Pokud se ovšem jeho skauti dívali na čtvrtfinále turnaje Copa América, museli na představení talentovaného Kanárka zírat s otevřenou pusou. Brazílie v duelu s Uruguayí prohrála po penaltovém rozstřelu a hvězdička nezářila. Ve statistikách svítí u Endricka jediná přesná přihrávka a to po rozehrání ve středovém kruhu.

Endrick je experty považován za jednoho z největších talentů světového fotbalu. Pokud to ale měl ukázat ve čtvrtfinále turnaje Copa América, zahodil svou šanci. Zápas proti Uruguayi hraný v Las Vegas mladíčkovi nevyšel. Co se týče přihrávek, připsal si za celý zápas jedinou. A to ještě ve chvíli, kdy rozehrával ve středovém kruhu. O přihrávku se pokusil ještě čtyřikrát, ale ani jednou nenašla adresáta.

Jednou se také za devadesát minut hry levonohý útočník, jenž má smlouvu v klubu Palmeiras, ale za pár dní se stane hráčem Realu Madrid, dostal k ohrožení branky. Třikrát se 173 centimetrů vysoký fotbalista pokusil o driblink, nicméně úspěšný byl pouze v jednom případě a ke gólu to nevedlo. S míčem se potkal během utkání čtyřiadvacetkrát, ale nic převratného nevymyslel.

Není tak divu, že po konci duelu musela Brazílie překousnout velké zklamání z vyřazení, když nezvládla po remíze 0:0 penaltový rozstřel. Rozčarování z Endrickova výkonu jen podtrhlo bídné představení favorita. Brazilec se nejspíš dostal do sestavy i proto, že nemohl hrát suspendovaný Vinícius Junior.

Endrick si odbyl svůj mezinárodní debut v listopadu 2023 proti Kolumbii v utkání kvalifikace MS. Teenager se o pár dní později objevil na lavičce náhradníků i v utkání s Argentinou. První vstřelený gól v národním týmu oslavil letos v březnu, když se trefil v přípravném mezistátním utkání proti Anglii. Na turnaji Copa América ve všech zápasech základní skupiny začínal jako náhradník.