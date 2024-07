Kouzelník Rodríguez vede Kolumbii za zlatem. Pěti asistencemi vyrovnal rekord Messiho

Zatím je to v jeho podání fantastický turnaj. James Rodríguez (32) svými výkony na Copě América připomněl, jak skvělým fotbalistou stále je. Kolumbie pod jeho vedením míří za vysněnou trofejí, k níž zkušený ofenzivní záložník brazilského Sao Paula přibližuje svou zemi brilantními přihrávkami. Už pět z nich přetavil rodák z Cúcuty v gólovou asistenci a vyrovnal tak počin Lionela Messiho (37) z roku 2021.

Rodríguezovy tvůrčí schopnosti výrazně pomohly ke čtvrfinálovému vítězství Kolumbie nad Panamou. Jako správný kapitán vykouzlil milimetrově přesný rohový kop, proměnil penaltu a následně pohotově asistoval u třetího gólu Luise Díaze. I díky Jamesovi tak šampioni z roku 2001 v sobotu deklasovali Panamu 5:0 a postoupili do semifinále, kde se utkají s Uruguayí.

"Těžký zápas, jsou velmi silní, ale my jsme do něj vstoupili dobře. Věděli jsme, jak rychle vstřelit gól, a díky tomu jsme měli zápas pod kontrolou," řekl Rodriguez poté, co si vyzvedl už třetí ocenění pro hráče zápasu. "Jestli jsem chtěl být nejlepším hráčem Copy? Ano, chtěl jsem odehrát velmi dobrý turnaj a pomoci spoluhráčům dojít daleko. Jedeme až do posledního dne, doufejme, že se nám podaří dosáhnout toho velkého finále, které si všichni přejeme, prožíváme teď skvělé chvíle," dodal.

Rodríguez je opět mozkem kolumbijského týmu, svou pozici si však musel vybojovat. Na výsluní se dostal během mistrovství světa 2014 v Brazílii, kde získal Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce a vysloužil si přestupu do Realu Madrid.

Jeho klubová kariéra ovšem nikdy nedosáhla takové úrovně jako ta reprezentační. Po náročném působení na Santiagu Bernabéu a nepříliš vydařenému hostování v Bayernu Mnichov přestoupil v roce 2020 do Evertonu. Po pouhé sezoně v Premier League se ale stěhoval znovu, tentokrát do katarského Al-Rayyan a následně do řeckého Olympiakosu. Aktuálně dvaatřicetiletý špílmachr s citem pro střílení branek působí v brazilském Sao Paulu.

James Rodríguez proti Panamě zářil. Opta by Stats Perform / Reuters

Ani v reprezentaci neměl James na růžích ustláno. Pro šampionát Jižní Ameriky v roce 2021 byl kvůli nedostatečné kondici vyřazen z kádru, trenér Nestor Lorenzo ho ale letos povolal zpět. "Je to skvělý hráč, není co vysvětlovat. Je to fotbalista, který je na hřišti šťastný," řekl Lorenzo v sobotu novinářům.

Kolumbie je aktuálně ve skvělé formě a patří mezi nejlepší celky kontinentu. Už 27 zápasů v řadě neprohrála a pokud sérii natáhne o další dva duely, bude se radovat z vytoužené trofeje.