Loučí se Messi? Jsou to mé poslední bitvy za Argentinu a já si je užívám, řekl po semifinále

Lionela Messiho (37) možná čeká poslední zápas za Argentinu. Po vyhraném semifinále nad Kanadou prohlásil, že si užívá své poslední bitvy. I díky jeho zásahu se tým může připravovat na setkání s Kolumbií či Uruguayí na pondělním finále Copa América. Bude bojovat o svou poslední reprezentační trofej?

Po nevýrazném výkonu proti Ekvádoru Messi opět v modro-bílém dresu zářil. Ve čtvrtfinále obnovil legandární souhru s Ángelem Di Maríou a útočníkem Julianem Alvarezem a zpečetil výhru trefou v 51. minutě.

"Prožívám to jako na minulé Copa América, jako na posledním mistrovství světa. Jsou to mé poslední bitvy a já si je maximálně užívám," řekl pro TyC Sports poté, co opět v reprezentačních barvách rozvlnil síť a zajistil tím Argentině postup.

Messi, který nyní obléká dres Interu Miami v MLS, zatím neoznámil, zda se jedná o jeho poslední reprezentační jízdu či bude hrát i na MS 2026, jehož finále se uskuteční v New Jersey. Argentinský trenér Lionel Scaloni žádá o klid.

"Musíme ho nechat na pokoji, on ví, že to nebudeme my, kdo před ním zavře dveře. Může s námi zůstat jak dlouho bude chtít, i až odejde do důchodu... Ať se rozhodne, jak chce," uvedl.

Messi má po vítězství na mistrovství Jižní Ameriky 2021 a triumfu na mistrovství světa 2022 šanci získat s reprezentací třetí velký titul v řadě. Osminásobný držitel Zlatého míče úspěch bere jako zadostiučinění za těžká neplodná léta, kterými tým trpěl.

"Pravdou je, že je šílené, co tato parta dokázala, co argentinský národní tým dokázal, protože po tom všem to dává hodnotu turnajům, na kterých jsem já a stará generace hráli," řekl Messi v pořadu a ocenil mazáky Di Maríu a Nicoláse Otamendiho.

Přestože se Argentina na místo ve finále v zápasu proti Kanadě příliš nenadřela, bývalý útočník Barcelony semifinále považoval za těžkou zkoušku. "Je to těžká Copa, vyrovnaná, s velmi špatnými hřišti, vysokými teplotami a velmi těžkými týmy. Užíváme si, že jsme opět ve finále," řekl.

Brankář Emiliano Martinez uvedl, že přestože jsou mistry světa, radost z účasti v boji o zlato je stejně intenzivní jako kdykoli předtím. "Je to pro mě – jako pro Argentince – zdroj hrdosti, že si můžu zahrát další finále. Jako by to bylo poprvé," řekl.