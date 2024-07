Messi s Álvarezem zařídili Argentině na Copa América další finálovou účast

Argentina ve středu večer na MetLife Stadium v New Jersey porazila Kanadu 2:0 a stala se prvním finalistou 48. ročníku Copa América. Vítězný gól zápasu vstřelil ve 22. minutě Julián Álvarez (24), krátce po přestávce pak zpečetil vítězství Argentiny svým prvním gólem na turnaji Lionel Messi (37).

Hned v úvodu duelu vystrašili obhájce titulu pěknými akcemi Jonathan David, Alphonso Davies a Jacob Shaffelburga, přičemž posledně jmenovaný křížnou střelou jen těsně minul branku soupeře.

Postupně však Argentina přeřadila na vyšší rychlostní stupeň a ukázala své technické kvality. Alexis Mac Allister a Lionel Messi se ve středu pole mírně trápili, ale byl to Rodrigo De Paul, který nakonec vymyslel výbornou přihrávku za obranu, a Julián Álvarez se po vyhraném souboji ocitl tváří v tvář brankáři Maximu Crépeauovi a zakončením přes nohy brankáře otevřel skóre.

Po tomto gólu Kanada už příliš nehrozila a La Albiceleste nemuseli čelit žádnému vážnějšímu útoku. Argentinci následně kontrolovali hru a krátce po polovině zápasu zvýšil jejich vedení Lionel Messi. Legendární fotbalista tak skóroval již na šestém turnaji Copa América a celkově šlo o jeho čtrnáctý gól na tomto kontinentálním turnaji.

Stalo se tak poté, co se Enzo Fernández dostal k míči v pokutovém území a vystřelil doprostřed branky. Messi mu však stál v cestě a míč tečoval. Lehký kontakt stačil na překonání Crépeaua, který nemohl nic dělat. Situace byla posvěcena i systémem VAR, kvůli možnému ofsajdu.

Messi v zápase s Kanadou. Opta by Stats Perform

"Je šílené, co tenhle tým dokázal, co argentinská reprezentace předvádí. Pro nás, kteří zůstali ze staré gardy, je více než působivé, že je národní tým v dalším finále," řekl po zápase Messi.

Kanada se v posledních minutách snažila o tlak a donutila Emiliana Martíneze k důležitému zákroku nohou. Na skóre to však nic nezměnilo a Argentina vyhrála 2:0.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Argentina si tak po třicáté v historii zahraje finále Copa América. La Albiceleste bojují o druhý titul v řadě a šestnáctou trofej na turnaji, čímž by přeskočili Uruguay. Ta může být jejich finálovým soupeřem, nicméně nejprve musí ve čtvrtek večer porazit Kolumbii.

Kanada se sice nedostala do finále, ale už se zapsala do historie. Při své první účasti na Copa América se javorové listy probojovaly až do semifinále a staly se tak teprve čtvrtou zemí ze zóny CONCACAF, která se do této fáze turnaje dostala. Tím se vyrovnali Mexiku, USA a Hondurasu. Les Rouges ještě čeká nedělní zápas o třetí místo.