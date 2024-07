Mascherano hájí Argentince: Nejsme rasisté, Fernándezovo video je vytržené z kontextu

Případem skandování rasistických pokřiků Enzem Fernándezem (23) a dalšími argentinskými reprezentanty po triumfu na turnaji Copa América se již ve středu začala zabývat FIFA, která zahájila vyšetřování. Trenér argentinského olympijského fotbalového týmu Javier Mascherano (40) se v této souvislosti svých krajanů zastal. Podle něj je video vytržené z kontextu.

"FIFA si je vědoma videa, které koluje na sociálních sítích, a incident vyšetřuje. Důrazně odsuzujeme jakoukoli formu diskriminace ze strany kohokoli, včetně hráčů, fanoušků a funkcionářů," uvedl ve středu mluvčí řídícího orgánu světového fotbalu.

Skandování zaznělo na videu, které Fernández zveřejnil na sociálních sítích z týmového autobusu Argentinců po nedělní finálové výhře 1:0 nad Kolumbií ve finále kontinentálního šampionátu. Ke zpěvu písně, která pochází z finále mistrovství světa 2022, kdy Albicelestes porazili Francouze v rozhodujícím zápase, se připojila i většina jeho spoluhráčů.

Francouzská fotbalová federace (FFF) si na zmíněné skandování obsáhle stěžovala. Prezident FFF Philippe Diallo odsoudil nepřijatelné rasistické a diskriminační poznámky na adresu hráčů francouzského týmu. Také Chelsea již dříve oznámila, že proti Fernándezovi kvůli incidentu přijala interní disciplinární opatření. Hráč se za své jednání omluvil.

Mascherano nyní uvedl, že podle něj bylo video vytrženo z kontextu. "Jestli jsme jako Argentinci nějací, tak rozhodně nejsme rasisté, k tomu máme daleko. Enza znám, je to skvělý chlap. Tohle k němu nepatří. Při oslavách se často stává, že si vezmete část videa a vytrhnete ho z kontextu," trvá na svém bývalý záložník Liverpoolu či Barcelony.

"Jestli jsme jako národ v něčem výjimeční, tak v tom, že jsme naprosto inkluzivní. V Argentině žijí lidé z celého světa a my se k nim chováme tak, jak by se k nim chovat mělo," dodal Mascherano.

"Musíme pochopit odlišnou kulturu každé země a vědět, že to, co my vnímáme jako vtip, může být jinde špatně interpretováno. Enzo se navíc omluvil, je mu to líto. Někdy se lidé snaží věci nepřiměřeně nafouknout," uzavřel trenér argentinského olympijského týmu.