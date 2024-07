Zlatem začal, zlatem skončil. Vítězství v Copa América bylo rozloučením snů, říká Di María

Argentinec Ángel Di María (36) nedělním vítězstvím 1:0 nad Kolumbií ukončil reprezentační kariéru, přičemž obhajoba triumfu byla prý dokonalým zakončením jeho cesty v národním dresu. Di María byl pro Argentinu několikrát rozdílovým hráčem, vítězný gól vstřelil například ve finále olympijských her 2008, ve finále Copa América 2021 proti Brazílii či ve finále mistrovství světa v Kataru proti Francii. Svou rodnou zem reprezentoval dlouhých 16 let.

Po prvenství na Copa América v roce 2021 a triumfu na mistrovství světa v následujícím roce si Argentina vítězstvím 1:0 po prodloužení zajistila třetí velký titul v řadě. Jedním gólem a dvěma asistencemi výsledku na turnaji pomohl i veterán Ángel Di María. Útočník již v listopadu oznámil, že po šampionátu pověsí reprezentační kopačky na hřebík. "Snil jsem o tom, že se dostanu do finále, snil jsem o tom, že ho vyhraju a že takhle odejdu do důchodu," řekl.

Argentinský trenér Lionel Scaloni Di Maríu v závěrečných minutách prodloužení vystřídal a zajistil mu tak za hlasitého skandování fanoušků dojemné rozloučení. Di María v reprezentačním dresu debutoval v roce 2008. Téhož roku na letních hrách v Pekingu v 58. minutě rozvlnil síť a zajistil svému týmu olympisjké zlato. A jak svou kariéru začal, tak ji i ukončil.

Za úřadující mistry světa nastoupil do 141 utkání, svému týmu pomohl 32 trefami a 11 asistencemi. Zahrál si na čtyřech světových šampionátech a ve finále mistrovství světa 2022 se gólem podílel na vítězství nad Francií. Hřiště opouštěl v slzách. "Mám tolik krásných pocitů. Jsem této generaci neskonale vděčný, dali mi všechno, díky nim jsem dosáhl toho, co jsem tolik chtěl, jak lépe odejít než takto?"

"Trojitá koruna" Argentincům přináší také rekordní 16. vítězství na Copa América a potvrzuje místo výběru trenéra Scaloniho mezi velikány jihoamerického fotbalu. "Zdá se to snadné, ale je to velmi těžké. Vím to, deset, jedenáct let jsem žil na druhé straně a bojoval o to," řekl křídelník Benfiky. "Není snadné dostat se do finále a vyhrát. Přál bych si, abychom to dokázali i s předchozí partou kluků, taky jsme si to zasloužili, pořád jsme trvali na svém, pořád jsme bojovali. Tihle kluci mi dali všechno," dodal.

Di María nechyběl u klíčových momentů fotbalové historie. Do srdcí fanoušků se nezapomenutelně zapsal například i vítězným gólem při triumfu 1:0 nad Brazílií ve finále Copy 2021. Minulou sezonu se vrátil do Benfiky, kde zářil už v letech 2007 až 2010, kdy poprvé dorazil do Evropy. Má za sebou také působení v Realu Madrid, Paris St. Germain, Juventusu a Manchesteru United.