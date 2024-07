Neúspěšná Copa América stála místo mexického trenéra Lozana. Nahradit by ho měl Aguirre

U fotbalistů Mexika po nevydařeném vystoupení na mistrovství Jižní Ameriky skončil trenér Jaime Lozano (45). Jméno nového kouče národní svaz zatím neoznámil, podle médií by však měl reprezentaci převzít Javier Aguirre (65).

Lozano se národního týmu ujal před rokem a vyhrál s ním mistrovství Severní a Střední Ameriky. Na Copě América však s Mexikem vypadl už v základní skupině, ve které jeho výběr porazil 1:0 Jamajku, prohrál 0:1 s Venezuelou a remizoval 0:0 s Ekvádorem.

Mexický svaz mu po turnaji přesto nabídl novou upravenou smlouvu až do roku 2030. Podle ní by Lozano u týmu v letech 2024 až 2026 působil jako asistent zkušenějšího trenéra s možností vrátit se poté pro zbytek kontraktu do role hlavního kouče.

Lozano však odmítl a jeho nástupcem by se měl podle médií stát Aguirre, který už v minulosti mexickou reprezentaci dvakrát vedl. Pětašedesátiletý trenér s národním týmem postoupil na mistrovství světa v letech 2002 a 2010.