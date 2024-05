Bez zraněného Neymara či Casemira. Brazílie odhalila nominaci na Copa América, nechybí Endrick

V nominaci brazilských fotbalistů na Copa América, která proběhne od 20. června do 14. července, chybí zraněný Neymar. Hvězdný útočník se totiž stále zotavuje ze zranění kolene. V kádru trenéra Dorivala Juniora schází také forvard Tottenhamu Richarlison či záložník Manchesteru United Casemiro. Kanárci se naopak budou spoléhat i na sedmnáctiletého Endricka.

Neymar se zranil v říjnovém kvalifikačním utkání na MS 2026 v Uruguayi (0:2). Útočník Al Hilalu si přetrhl přední zkřížený vaz a natrhl meniskus v levém koleni. Operaci podstoupil 3. listopadu v Belo Horizonte a lékaři mu předpověděli šest až 12 měsíců pauzy.

Endrick, který v červenci přestoupí z Palmeiras do Realu Madrid, skóroval za národní tým v obou březnových přípravných zápasech. Brazilský supertalent rozhodl o triumfu 1:0 nad Anglií ve Wembley a prosadil se také proti Španělům na stadionu Santiaga Bernabeua (3:3).

V brazilské nominaci naopak schází stálice posledních let Casemiro. "Zaslouží si respekt nás všech. Asi před třemi měsíci jsem s ním mluvil v Manchesteru. Vysvětlil jsem mu, co si o něm aktuálně myslím a co potřebuji. To, že momentálně není v nominaci, neznamená, že je nebo bude vyloučen z národního týmu," řekl Dorival Júnior.

Brazílie odehraje před turnajem dva přípravné zápasy proti Mexiku a domácím USA. Devítinásobní vítězové Copa America se ve skupině D utkají s Kostarikou, Kolumbií a Paraguayí.