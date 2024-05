Brazilec Sávio o skvělé sezoně v Gironě i své budoucnosti: Agenti jednají. Láká mě hrát Ligu mistrů

Sávio (20) je jedním z největších objevů letošní sezony. Brazilec byl součástí historického tažení Girony v LaLize, následně obdržel i premiérovou pozvánku do národního týmu. V exkluzivním rozhovoru pro brazilskou redakci Livesport Zpráv vysvětluje dvacetiletý útočník, co se mu v ročníku 2023/24 povedlo, a komentuje i svou budoucnost.

Sávio zatím dohodu nepotvrdil, ale přestup do Manchesteru City je podle mnoha zdrojů velmi blízko. Stále tak rodák ze São Mateus patří do kádru Troyes, kde však zatím neodehrál ani zápas, jelikož působil na hostování v PSV Eindhoven a následně v Gironě.

S devíti góly a 10 asistencemi pomohl Sávio katalánskému celku zažít historicky nejlepší sezonu. Třetí místo, 81 bodů a postup do Ligy mistrů, takový rok Girona zažila. Brazilský útočník je zároveň v nominaci na nejlepšího hráče ligy do 23 let.

Statistiky Savia v posledních třech sezonách. Livesport

Překvapily vás vaše a týmové výkony v premiérové sezoně za Gironu?

"Když jsem do Girony přišel, věřil jsem novému projektu vedení a hráčům, které klub přivedl. Vždy se snažím odvést co nejlepší výkon, ale speciálně v této sezoně si všechno sedlo a to, co jsme jako tým předvedli, bylo něco neskutečného a překvapilo to určitě i spoustu lidí."

Uvědomujete si, že jste se zapsali do historie?

"Teprve teď si to pomalu začínám uvědomovat. Úcta, kterou nám všichni po zápase s Granadou projevili, mi zůstane navždy v srdci. Celý stadion tleskal ve stoje zaměstnancům i hráčům, a k tomu všemu jsem byl odměněn individuálním oceněním."

Savio zažil skvělou sezónu v dresu Girony AFP

Co rozhodlo o tom, že se Gironě v této sezoně všechno tak dařilo?

"Určitě to byla kvalita a nasazení všech lidí napříč celým týmem."

Co vám sezona v LaLize dala?

"Asi největší rozdíl vídím v intenzitě hry a schopnosti být soustředěn po celou dobu zápasu, protože malé detaily mohou rozhodnout zápas. Navíc jsme v zápasech uplatnili spoustu věcí, na kterých jsme tvrdě pracovali v tréninku. Jsem velmi rád, že naše úsilí vedlo k historicky nejlepšímu úspěchu klubu."

V jakých aspektech jste se posunul na vyšší úroveň jako hráč?

"Podařilo se mi hodně zlepšit jak po fyzické, tak i po taktické stránce a s přibývajícím počtem zápasů jsem získal více sebedůvěry. To vedlo k tomu, že jsem mohl více riskovat s míčem a začal jsem vytvářet více příležitostí pro tým."

Girona se kvalifikovala do Ligy mistrů, zatím ale neví, zda si ji reálně zahraje. Věříte, že vy osobně znělku Champions League v příští sezoně uslyšíte naživo? Mluvilo se o vašem možném přestupu do Manchesteru City, který v ní nebude chybět...

"Ještě nevím, kde budu působit v příští sezoně, moji agenti stále jednají, každopádně rozhodnuto by mělo být nejbližších týdnech. Jedna věc je však jasná – hrát Ligu mistrů by byl neuvěřitelný úspěch pro každého, kdo sleduje fotbal od malička, už jen kvůli té atmosféře."

Savio a Yan Couto, spoluhráči z Girony, byli povoláni na Copa America Rafael Ribeiro/CBF

Myslíte si, že pro vás bylo důležitým krokem hrát na začátku působení v Evropě v menším klubu, abyste získal více zkušeností?

"Bez ohledu na postavení týmu v předchozích letech jsem měl velkou důvěru v to, co nám vedení klubu předložilo. Girona měla velké ambice a my jsme si uvědomili, že její hra bude vyhovovat mému stylu. Jsem rád, že se mi podařilo odehrát hodně minut a přispět týmu individuálními čísly. Tím se také zvyšuje moje zodpovědnost a očekávání do budoucna, ale budu i nadále tvrdě pracovat a vždy se snažit zlepšovat."

Je Copa America vaší šancí, jak se v brazilské reprezentaci prosadit a udělat důležitý krok směrem k mistrovství světa?

"Vždycky si myslím, že musím brát každou příležitost, jako by byla moje poslední. Hrát za národní tým je sen a já budu tvrdě pracovat, abych si vysloužil pozvánku na další reprezentační sraz."