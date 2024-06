Brazílie na úvod Copy América nenašla recept na Kostariku, Kolumbie zvládla duel s Paraguayí

Vicemistři z roku 2021 a devítinásobní vítězové kontinentálního turnaje Copa América z Brazílie uhráli na úvod letošního ročníku pouze bezbrankovou remízu s druhým nejníže postaveným celkem na šampionátu Kostarikou. Kolumbie ho naopak zahájila vítězstvím 2:1 nad Paraguayí v texaském Houstonu, a zůstává tak již více než dva roky neporažena.

Brazílie, která prohrála jeden a vyhrála 10 z 11 vzájemných zápasů s Kostarikou, byla v Los Angeles blízko k otevření skóre už po sedmi minutách, kdy Raphinha donutil kostarického brankáře Patricka Sequeiru k zákroku u bližší tyče, načež Rodrygo vypálil jen o milimetry vedle protější tyče.

Ani několik dalších šancí Brazílie gól nepřineslo – změna ve skóre mohla nastat zhruba po půlhodině hry, nicméně VAR odvolal Marquinhosovu branku kvůli ofsajdu.

Stejně jako v úvodní 45minutovce dominovala Brazílie v honbě za úvodním gólem zápasu i ve druhé půli. Krátce po hodině hry záložník West Hamu United Lucas Paquetá překonal Sequeiru pokusem z dálky, radost mu ale zmařila tyč. Trenérovi Dorivalovi Juniorovi nepomohlo ani povolání mladíků Endricka a Savia, kteří naskočili na závěrečných 20 minut. Přestože tak Brazílie po většinu zápasu dominovala, musela se spokojit s dělbou bodů.

"Byli jsme jako Bruce Willis v Šestém smyslu. Jediný, kdo nevěděl, že je mrtvý, byl on, že? V našem případě si všichni mysleli, že jsme mrtví dřív, než začal film," řekl Gustavo Alfaro. Jeho svěřenci bodovali proti Brazilcům po devíti porážkách v řadě.

Kolumbie vstoupila do úvodního utkání skupinové fáze ve výjimečné formě, když vyhrála hned 18 z posledních 23 zápasů. Hned v prvních minutách duelu s Paraguayí byl navíc blízko otevření skóre Richard Rios, jeho dalekonosný pokus ovšem prolétl těsně vedle.

Los Guaranies se nechtěli Kolumbijcům lehce vzdát a také oni zahrozili. Julio Enciso však z volného přímého kopu na Camila Vargase nevyzrál. Poté ale začala dominovat Kolumbie, která do poločasu dvakrát udeřila díky dvěma asistencím Jamese Rodrígueze.

První z nich přišla poté, co záložník Sao Paula poslal do pokutového území na centimetr přesný míč, který Daniel Muňoz hlavou uklidil do sítě. Ve 42. minutě pak Jefferson Lerma skóroval poté, co se dostal k zakončení po Rodriguezově volném přímém kopu.

Ani přes živější výkon po pauze se svěřencům Daniela Garnera dlouho nedařilo vypracovávat si šance. Naštěstí pro ně ale kolumbijská obrana na chvíli ztratila koncentraci, a to stačilo, aby Ramón Sosa poslal míč na zadní tyč a Enciso alespoň snížil v 69. minutě na 1:2.

Paraguay čeká v příštím zápase Brazílie. Kolumbie se utká s Kostarikou.