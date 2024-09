Liverpool vyprovodil z EFL Cupu West Ham pěti góly. Za Arsenal nastoupil šestnáctiletý brankář

Brankář Jack Porter se stal nejmladším fotbalistou, který kdy nastoupil v základní sestavě Arsenalu do soutěžního zápasu. V utkání třetího kola EFL Cupu proti Boltonu debutoval ve věku 16 let a 72 dní. Dosud byl rekordmanem londýnského celku Cesc Fábregas, španělskému záložníkovi bylo při premiéře proti Rotherhamu v roce 2003 16 let a 177 dní.

Porter dostal v brance Arsenalu šanci místo jedničky Davida Rayi, který má problémy se zraněným stehenním svalem, a pomohl k vítězství 5:1. Překonal ho jen Aaron Collins, který v 53. minutě snížil na 1:3. Dva góly domácích dal sedmnáctiletý Ethan Nwaneri.

V historii Arsenalu je Porter druhým nejmladším hráčem, který kdy zasáhl do utkání. Rekord drží právě Nwaneri, který v roce 2022 přišel na hřiště jako střídající hráč ve věku 15 let a 181 dní.

Třetí kolo Ligového poháru se stalo konečnou pro West Ham, který podlehl 1:5 v Liverpoolu. V základní sestavě hostů nastoupili Tomáš Souček i Vladimír Coufal a v 21. minutě se mohli radovat z vedení po vlastní brance Jarella Quansaha.

Diogo Jota ale brzy vyrovnal a hned po přestávce se postaral o obrat. V závěru ještě zvýraznili výhru domácích Mohamed Salah a dvěma trefami Cody Gakpo. Hosté hráli od 76. minuty bez vyloučeného Edsona Álvareze. West Ham z posledních čtyř soutěžních zápasů uhrál jen jednu remízu.