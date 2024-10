Je to moje práce, uvedl Janošek po dalším gólu ze standardky. V Bredě si užívá každý okamžik

Breda po dvou venkovních porážkách zabrala a doma i přes početní oslabení porazila Nijmegen. Jediný gól nováčka Eredivisie vstřelil v závěru střídající Dominik Janošek (26), který potvrdil svoji důležitost, mezi nizozemskou elitou se podílel na čtyřech z šesti branek NAC (2+2).

Janošek byl hlavním strůjcem návratu Bredy do Eredivisie, ve druhé nizozemské lize zaznamenal 11 branek a 10 asistencí, další čtyři góly a asistenci přidal v úspěšném play-off.

Bývalý záložník Brna, Slovácka, Plzně nebo Pardubic sice v nejvyšší soutěži již nemá jistou pozici v základní sestavě, navzdory tomu je pro Bredu stále důležitým hráčem. To se potvrdilo v sobotním utkání s Nijmegenem, které bylo dlouho bez gólu, po vyloučení Sany Fernandese by se jistě domácí spokojili i s bodem, to však odmítl český záložník, jenž rozhodl ze standardky.

"Nizozemci mě znají, tohle je moje práce," řekl Janošek, který z přímých volných kopů skóroval už ve druhé nizozemské lize. "Trénuji je po každém tréninku," uvedl český záložník, jenž na úvod sezony z penalty mírnil porážku Bredy v nováčkovském souboji s Groningenem (1:4) a po postupu se podílel na dvou třetinách z celkových šesti ligových gólů svého týmu (2+2).

"Tyhle tři body jsme opravdu potřebovali," oddechl si Janošek, který věří, že bude ze standardních situací nebezpečný i nadále. "Vždycky se snažím překvapit brankáře a doufám, že v tom budu pokračovat. Před těmito fanoušky si užívám každý okamžik," dodal po třetím domácím vítězství Bredy v sezoně, díky němuž nováček opustil barážovou příčku.