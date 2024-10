Kinský jedničkou? To není důležité, řekl Hašek. Schick dostal volno, aby se vrátil do formy

Reprezentace půjde do utkání s Albánií a Ukrajinou bez jedné z největších hvězd – Patrik Schick (28) není v nominaci pro říjnový sraz. Ivan Hašek (61) místo forvarda Leverkusenu nominoval čtyři jiné hrotové útočníky. "Máme jich možná víc než obránců, ale po derby možná ještě někoho nominuji," reagoval na složení útoku kouč národního týmu na páteční tiskové konferenci.

V nominaci chybí Patrik Schick. Proč?

"S Patrikem jsme se viděli při jejich utkání na Bayernu. Mluvili jsme se spolu a domluvili jsme se, že ho tentokrát necháme, aby se mohl dotrénovat, doléčil šrámy, dostal se znovu do top formy a maximálně nám pomohl na příštím srazu."

Bylo to složité s ním vykomunikovat?

"Bylo to jednoduché. Patrik je rozumný a ví, že mu tato přestávka může pomoct k tomu, aby začal znovu nastupovat a dostal se do zápasového rytmu."

Hrotových útočníků je i tak poměrně dost. Jeví se vám Tomáš Chorý jako varianta číslo jedna?

"Útočníků máme možná víc než obránců, jsou to hráči, kteří rozhodují zápasy. Tomáš Chorý je součástí týmu a navíc se může stát, že po derby ještě jednoho hráče nominuji."

Do nominaci se po dlouhé době dostal Jan Kliment. Čím je pro vás zajímavý?

"Je stejně jako ostatní hráči součástí týmu, nikdo nemá slíbeno, že bude nastupovat od začátku. Uvidíme, v jaké přijede formě. Víme, že se mu střelecky daří. Dostal se do životní formy."

Povolán byl i brankář Antonín Kinský. Vidíte ho jako jedničku?

"Je to náš jeden z nejlepších brankářů současnosti. Chtěli jsme mít na tomto postu jistotu a proto jsme nominovali to nejlepší, co bylo k dispozici. Proto je v nominaci i Matěj Kovář, se kterým jsme mluvili, a jako číslo tři Martin Jedlička."

Bude tedy v brance?

"To není důležité. Je součástí týmu. Pro mě je důležité, že v jeho věku nasaje atmosféru reprezentace."

Proč byl tedy před pár dny nominován do reprezentace do 21 let?

"Nominoval jsem ho na základě diskuze s trenérem brankářů Radkem Černým. Už když dělal trenér Jan Suchopárek nominaci jednadvacítky, tak věděl, že tento krok může přijít a Kinský bude povolán do áčka, takže s tím dopředu počítal. Měli jsme to takhle naplánované."

Proč tedy byl vůbec v nominaci jednadvacítky?

Na otázku zareagoval manažer Tomáš Hübschman: "Nevěděli jsme dopředu, jestli ho budeme nominovat, ale byli jsme domluveni, že se to může stát."

A proč jste váhali?

"My jsme věděli, že asi pojede, proto Honza Suchopárek na tiskovce řekl, že pravděpodobně pojede s áčkem."

Začalo se dařit Adamu Hložkovi, řekl si v národním týmu o větší prostor?

"Jsme rádi, že nastupuje v klubu. Je mu stále jen 22 let a patří mezi naše největší naděje. Jsme rádi, že hraje a začal se i prosazovat a prokazuje svoji kvalitu. Je to hráč, který tu má velkou budoucnost a už dostal prostor například i na Euru. Čím víc bude hrát, tím víc se bude lepšit."

Co říkáte na situaci jeho spoluhráče Robina Hranáče?

"Je to pro něj změna a potřebuje čas na adaptaci. Jsem přesvědčený, že v blízké budoucnosti začne nastupovat a stane se pilířem v základní sestavě Hoffenheimu."

Neuvažoval jste třeba, že za něj povoláte Filipa Panáka?

"Hraje velmi dobře, jsme s ním ve spojení, ale v poslední době odehrál spoustu zápasů v krátkém čase a je to pro něj náročné. Pro nás je těžko využitelný. I on cítí, že si potřebuje po každém zápase odpočinout a pořádně zregenerovat."

Nemění se však záloha. V náhradnících opět zůstali Dominik Janošek či Michal Hlavatý. Nevidíte důvod pro změny?

"Hlavatého i Janoška sledujeme každý zápas. Jakým stylem hrají, na jakých postech. Ale jsem toho názoru, že hráči, kteří jsou v týmu, jsou stále o chlup před těmito dvěmi."