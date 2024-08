Priskemu start nizozemské ligy zhořkl. Soupeř si bod nezasloužil, uvedl kouč Feyenoordu

V přípravě to občas docela schytal, nový kouč Feyenoordu Brian Priske (47) ale uklidňoval fanoušky, že mistrovské zápasy budou vypadat jinak. Jenže první ligový duel v nizozemské nejvyšší soutěži proměnil vicemistr jen v remízu 1:1 se soupeřem z Tilburgu, což znamenalo nečekané klopýtnutí. Tým srazila zbytečná chyba gólmana. "Velké zklamání," přiznal pro ESPN bývalý kouč Sparty.

Priske, jenž dovedl v Česku Spartu ke dvěma mistrovským titulům v řadě, nahradil na lavičce Feyenoordu úspěšného kouče Arneho Slota. Očekávání byla velká, i proto v sobotu večer zavládlo na tribunách stadionu rozčarování z výsledku. "Vždycky můžete ztratit body, to k fotbalu patří," pravil smířlivě dánský kouč. "Ale je nepříjemné, že se to stane v utkání, kdy Willem II vlastně neměl šanci. A přesto si odvezl remízu," přiznal zklamání. "Měli jsme ale sami zápas dříve rozhodnout," dodal.

Feyenoord v utkání vedl, měl řadu velkých šancí, ale v koncovce propadl. Gólovou pojistku nepřidal a tvrdě za to platil. Osm minut před koncem vyběhl gólman na vysoký míč, ale prohrál vzdušný souboj s hráčem soupeře a vyrovnání bylo na světě. "To bylo špatné," věděl Priske. "Dali jsme tím soupeři šanci odvézt si bod, který si podle mě nezasloužil."

Statistiky zápasu Feyenoord – Willem II. Livesport

Jen na zkrat gólmana ale nerozhodný výsledek nesváděl. "Nedá se nic dělat, ztratili jsme body a musíme se prostě příště zlepšit. Šancí jsme měli hodně, ale mělo jich být ještě víc. Chybělo nám více kreativity," dodal bývalý trenér Sparty, kterého prý nezaskočilo, že Willem II přijel na hřiště soupeře hlavně pozorně bránit. "Respektuji to. Určitě jsme nečekali, že k nám přijedou a budou tady nějakým způsobem dominovat. Měli jsme to zvládnout, šance byly a my jsme s nimi měli naložit lépe. Bylo to o nás a naší koncovce," dodal Priske, jenž s Feyenoordem před týdnem získal tamní Superpohár.

Hodnocení hráčů. Livesport

V základní sestavě ani pod Priskem nenastoupil český reprezentant Ondřej Lingr, naopak plnou porci minut odehrál slovenský obránce Dávid Hancko.