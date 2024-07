Žambůrek si vyzkouší nizozemskou Eredivisie, přestoupil z Viborgu do Heraclesu

Záložník Jan Žambůrek (23) se stal posilou nizozemského Heraclesu. Bývalý mládežnický reprezentant, jenž v minulé sezoně hostoval Liberci, přestoupil do 14. celku uplynulé sezony Eredivisie z Viborgu a v novém působišti podepsal čtyřletou smlouvu.

"Je to pro mě nové dobrodružství. Jsem rád, že už mám všechno vyřízené a od zítřka mohu trénovat s týmem," řekl Žambůrek po podpisu smlouvy. "Jsem levonohý záložník, rád hraji s míčem. Možná nejsem největší ani nejsilnější hráč, ale nevyhýbám se soubojům," dodal.

Žambůrek za Liberec nastoupil do 24 ligových zápasů, v nichž si připsal dva góly a asistenci. Další dva starty přidal v MOL Cupu, Slovan však neměl opci, proto se vrátil do Dánska. Ve Viborgu, jenž opouští po 45 odehraných utkáních s bilancí gólu a čtyř asistencí, měl smlouvu do roku 2025.

Pražský rodák prošel akademiemi Bohemians 1905 a jiného vršovického klubu Slavie, odkud ještě v dorosteneckém věku vyrazil do Brentfordu. U současného účastníka Premier League se prosadil do prvního týmu a připsal si 23 startů ve druhé anglické lize. V kádru byl i po postupu do nejvyšší soutěže, do hry ale nezasáhl a v lednu 2022 zamířil do Dánska.