Střelec zlatého gólu minulého Eura a expert Livesportu Bernardeschi: Ronaldo bude zase ve finále

Byl to on, kdo v roce 2021 rozhodl v penaltovém rozstřelu finále o tom, že pohár pro mistry Evropy ve fotbale pojede do Itálie. Útočník Federico Bernardeschi (30), bývalý hráč Fiorentiny či Juventusu, nyní válí v MLS za Toronto a během šampionátu bude také pro Livesport Zprávy poskytovat své postřehy. "Letos budou ve finále Francie a Portugalsko," říká v prvním ze série rozhovorů, které zprostředkovala italská redakce.

Od triumfu na Euru uplynuly už tři roky, přesto jsou vzpomínky stále celkem živé. Co se vybaví z turnaje vám?

"K mistrovství Evropy je třeba přistupovat s vítěznou mentalitou. Je to dlouhý turnaj, zápasů je hodně a jdou blízko po sobě. Šance, že budete využívat celý kádr, je velká, ostatně, pokud si všimnete, zejména v posledních zápasech rozhodovali hráči, kteří na začátku nastupovali méně. Během tréninkového kempu před Eurem se nám vytvořila v kabině dobrá chemie, a to poté rozhodovalo. Tým byl soudržný, všichni jsme měli stejný cíl."

Na velké turnaje často hráči přijíždějí brzy po skončení náročného klubového programu. Jak se na takovou akci pak přeorientujete?

"Pokud jde o mě osobně, jako dítě jsem snil o tom, že si zahraju v italském dresu na mistrovství světa nebo Evropy. Takže pokaždé, když jsem nastoupil na hřiště v národních barvách, byl jsem v euforii. Myslím, že vždycky, když si obléknete dres národního týmu, mělo by být automatické najít v sobě další sílu a soustředit se na úkoly, které jsou před vámi. Když hrajete za svou zemi, musíte cítit vibrace, které vám to dává. A když je cítíte, máte už napůl hotovo. Poté do toho musíte vložit vše, co po vás trenér požaduje. Všechno, co mentálně zvládnete a jít nad rámec toho. Protože nakonec na těchto turnajích se podle mého názoru musíte umět se psychicky podřídit."

Itálie odehrála během Eura 2020 několik zápasů doma. Letos turnaj hostí Německo. S jakými obtížemi se může tým nastupující před domácím publikem setkat?

"Leccos závisí na úvodu, zejména první utkání je velmi důležité. Doma na Olympijském stadionu jsme tehdy vyhráli 3:0 nad Tureckem a od té doby začal úplný blázinec. Všude kolem nás jsme cítili obrovské nadšení a myslím, že nás to pěkně nakoplo. Naopak, když začnete špatně, tlak a kritika se zvyšují, a i to musíte umět ustát."

Myslíte si, že Německo může tuto výhodu využít ve svůj prospěch, i s ohledem na to, co se stalo na mistrovství světa v roce 2006?

"Myslím, že ano. Německo má tým plný skvělých hráčů, je to zkušená parta, která se nenechá strhnout emocemi. Hodně si slibuji od Toniho Kroose."

Anglickou reprezentaci už do roku 2016 vede Gareth Southgate. Myslíte, že tento rok se konečně dočká velkého úspěchu?

"Anglie vždy patří k favoritům turnajů, pokaždé má úžasný tým. I tentokrát má skvělý výběr s velmi dobrým trenérem. Ale to, co mi u Anglie vždycky chybělo, byl nedostatek obětavosti. Uvidíme, jestli se na mentální stránce tentokrát projeví fakt, že v posledních letech nevyhrávali. Pokud se jim to podaří překonat, může být Anglie skutečně nebezpečná."

Kteří hráči budou podle vás hlavními tvářemi turnaje?

"Z italského výběru mě zaujali Riccardo Calafiori s Gianlucou Scamaccou, oba mají za sebou vynikající klubovou sezonu. A nerad bych zapomněl na Federica Chiesu a Nicolu Barellu. Co se týče ostatních týmů, jsem zvědavý na španělského mladíčka Lamineho Yamala, kterého čeká první velký turnaj, Floriana Wirtze z Německa a přihodím ještě Rafaela Leaa z Portugalska. Čekám, že zazáří. Velká očekávání mám též od Juda Bellinghama s Philem Fodenem. Hlavně druhý jmenovaný odehrál opravdu vydařený ročník."

A co starší hráči?

"Ano, nesmíme zapomenout na zkušené matadory, jako je Kroos, Luka Modrič a především Cristiano Ronaldo. Ten na mezinárodní scéně vždycky zazáří. Je fenomenální, jeho výkony někdy až přesahují rámec fotbalu. V 39 letech pořád zvládl nasázet v minulé sezoně 35 gólů. Klobouk dolů!"

Vy Ronalda znáte, byli jste spoluhráči v Juventusu. Tento turnaj by mohl být jeho posledním, jak si myslíte, že k němu přistoupí?

"Mohlo by jít o jeho poslední Euro, ovšem nikdy neříkejte nikdy. U Cristiana člověk nikdy neví. Vždycky něčím překvapí. Víc asi není třeba řešit, vlastně bychom mu špíš měli poděkovat za to, co pro fotbalový svět stále dělá. Věřím, že Euro se mu podaří."

Jaké jsou šance Itálie na postup do finále?

"Hodně ukáže už úvodní duel. V národním týmu došlo poslední dobou k mnoha změnám, pro trenéra i hráče není snadné okamžitě začít fungovat, navíc na tak krátkém turnaji. Pokud se jim podaří všechno ustálit a najít klid, může Itálie dojít daleko. Zásadní bude, aby se ti, kteří budou na takové vrcholné akci poprvé, nechali vést těmi zkušenými."

Itálie má ve skupině Španělsko, Chorvatsko a Albánii, s posledním jmenovaným v sobotu do turnaje vstoupí. Co očekáváte?

"Albánie je houževnatý tým složený z ostřílených hráčů. Itálie podle mého názoru bude muset hodně napadat a vyvíjet tlak na jejich rozehrávku. V prvních okamžicích zápasu to může být těžké, ale když bude Itálie hrát aktivně a agresivně, zvítězí."

Jak vnímáte tým Španělska?

"Všichni moc dobře víme, jak Španělsko hraje. Je to pořád stejné a je pořád stejně těžké tomu čelit. Když si vzpomenu na náš poslední vzájemný zápas na Euru, musím rozhodně říct, že byl tím nejbolestivějším. Měli jsme problém udržet míč, většinou ho měl pod kontrolou právě soupeř. Vůbec jsme nehráli svou hru, proto jsme se trápili. Nakonec se však projevil italský charakter a hrdost."

No a ještě nám zbývá Chorvatsko...

"Jde o tým, který má na mezinárodní úrovni mnoho zkušeností, na mistrovství světa se v roce 2018 dokonce dostal do finále. Pro jejich stárnoucí zlatou generaci je to možná poslední šance, takže to bude jistě nepříjemný zápas. Ale platí tu stále to stejné – když podá italský tým soustředěný výkon, vyhraje."

Hodně mluvíte o tom, jak je důležité být připraven. To je trochu podobné tomu, co se vám stalo na Euru 2020. Byl jste mnohdy střídajícím hráčem, ale když jste se dostal do hry, uměl jste být klíčovým mužem. Nakonec vaše penalta spolu se zákroky brankáře Donnarummy zajistila Itálii vítězství. Jak důležitý je tento faktor na podobném turnaji?

"Myslím, že tehdy bylo důležité, že jsme měli všichni stejnou výchozí pozici. Hráči na hřišti i na lavičce měli obrovskou kvalitu, takže nebylo slabých stránek. A táhli jsme za jeden provaz."

Jak na zápasy proti Španělsku a Anglii vzpomínáte? Hlavně finále s Anglií, kde jste se objevil také v penaltovém rozstřelu...

"Při cestě k penaltovému puntíku to ve mně vřelo. Když jsem pak vzal míč do ruky, byl to záblesk. Jako by se všechno zastavilo. Nic jsem necítil, prostě jsem viděl míč, sebe, věděl jsem, kam mám vystřelit, a snažil jsem se to trefit. Nakonec to tam padlo..."

A na závěr malá předpověď. Kdo vyhraje Euro?

"Ve finále budou podle mě Francie a Portugalsko. Druhému jmenovanému hodně věřím. Mezi nejlepší bych pak zařadil Francii, Portugalsko, Anglii, Německo a Itálii."