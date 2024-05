Němce na šampionátu čekám ve finále, říká Jan Morávek v první epizodě seriálu Cesta na Euro

Za měsíc a 11 dní vypukne v Německu fotbalové mistrovství Evropy. Od tohoto týdne až do startu šampionátu bude pravidelně vycházet videomagazín o účastnících turnaje s názvem Cesta na Euro. Stálým respondentem v něm bude bývalý český reprezentant, bundesligový fotbalista a expert Livesport Zpráv Jan Morávek (34). Jako první přichází rozbor skupiny A, ve které se představí Německo, Švýcarsko, Maďarsko a Skotsko.

"Němci skupinou zvládnou bez problémů, v posledních měsících vypadají velmi dobře," predikuje Jan Morávek snadný postup domácího týmu ze skupiny. "Věřím, že domácí prostředí ve spojení se skvělým trenérem Nagelsmannem a dobrou formou opor by mohlo Němcům pomoct až do finále. Pro mě je to jeden z hlavních favoritů turnaje. Dál pak ze skupiny očekávám postup Švýcarska a Maďarska," dodává Morávek.

Němci sice během uplynulého roku prohráli třeba s Polskem, Kolumbií nebo Japonskem, ovšem Morávek věří, že klíčovým faktorem se pro ně může ukázat návrat dřívější opory. "Po třech letech se do národního týmu vrací Toni Kroos, to v Německu vzbudilo velké nadšení a očekávání. Sám prosil fanoušky, aby ho nevnímali jako spasitele, ale samozřejmě se přesně něco takového děje," usmívá se Morávek. "I já si myslím, že by mohl být klíčem pro to, aby Němci domácí turnaj zvládli se ctí."

Cesta na Euro: Skupina A Livesport

Pokud se má Morávek zamyslet nad některými dalšími zajímavými hráči, na které se ve skupině těšit, zmiňuje dvě jména. "Floriana Wirtze už díky výkonům v Leverkusenu dobře zná celý svět. Na tomhle turnaji potvrdí, jak výjimečný už ve svých 20 letech je. A pak je tu můj bývalý spoluhráč z Augsburgu Ruben Vargas, který reprezentuje Švýcarsko. V zimě byl jednou nohou ve Fiorentině, ale nakonec se chtěl v klidu připravovat na Euro. Je to skvělé křídlo s dobrým přechodem jeden na jednoho a výborným zakončením. Na Euru se, myslím, ukáže ve výborném světle," očekává Morávek.