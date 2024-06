Mistrovství Evropy skončilo, tedy alespoň pro české fotbalisty. Ti se s Eurem rozloučili po porážce 1:2 od Turecka v rozhodujícím utkání skupiny. V ní naši reprezentanti obsadili poslední místo, stejný soupeř se jim navíc stal osudným už na třetím z posledních pěti evropských šampionátů. Kde hledat příčiny porážky a co si z tohoto Eura vzít? O tom si ve čtvrtek v podcastu Livesport Daily povídáme s bývalým českým reprezentantem a v současnosti naším expertem Janem Morávkem.

"Když se člověk zpětně podívá, tak s Gruzí i s Tureckem jsme měli situace, kdy jsme to měli sehrát o trochu líp a mohli jsme klidně i vyhrát. Bohužel, asi celý národ to bude vnímat jako jednoznačné zklamání, skupina se dala zvládnout líp, soupeři proti nám nepředvedli nejlepší výkony. A třeba na Turecku bylo už podle sestavy a třeba i podle střídání hodně znát, že z nás má respekt a bojí se o výsledek. Je velká škoda, jak to dopadlo," myslí si Morávek.

Jedním z klíčových momentů zápasu bylo vyloučení Antonína Baráka: "Je to voda na mlýn lidí, kteří ho dřív do reprezentace nepovolávali. Zpětně je snadné ho odsoudit, mohlo to ale dopadnout jinak. Je velká chyba, že tým proti Turecku takhle oslabil, ale pořád je to hráč, který má nároďáku co dát a z hlediska technických schopností patří k tomu nejlepšímu, co máme k dispozici."

Livesport Daily #289: Skupina se dala zvládnout, výsledek na Euru je zklamání, říká Jan Morávek. Livesport

Ve čtvrteční epizodě Livesport Daily jsme také probírali:

Kdo z Čechů byl na Euru nejlepší?

Byla osudová chyba trenérů nepostavit s Gruzií Tomáše Chorého?

Kdo je teď favoritem Eura?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.