SESTŘIH: Nejkrásnější duely skupin Eura. Divoké koncovky, náplast na vlastence i síla Rakouska

Mistrovství Evropy ve fotbale má za sebou 36 zápasů v základních skupinách a spousta fanoušků chvílemi pochybovala o tom, že má letošní turnaj výjimečnou kvalitu. Favorité možná ještě šetří síly na vyřazovací boje, spousta duelů však nadchla. Livesport Zprávy vybírají pět nejkrásnějších z dosavadního průběhu šampionátu.

Euro 2024: Nizozemsko – Rakousko 2:3 Česká televize

Nepodceňujte Ralfa Rangnicka! Německý trenér, který si dovolil odmítnout nabídku z Bayernu Mnichov, připravil tým Rakouska do fantastické formy. Po nešťastné prohře s Francií přišly dva zápasy, ve kterých jeho tým nastřílel soupeřům vždy tři góly. A zvlášť duel s Nizozemskem potěšil i nejnáročnějšího diváka. Rakušané dvakrát vedli, Gakpo a Depay dvakrát vyrovnali. Na Sabitzerův gól už ale odpověď nepřišla, a tak Rakousko senzačně vyhrálo celou skupinu D.

Euro 2024: Španělsko – Itálie 1:0 Česká televize

Že padl jen jediný gól? Nenechte se zmást. Evropské El Clásico mezi národními týmy přineslo báječný fotbal a ve střetu dvou velmocí měli jasně navrch Španělé, kteří si připravili snad sedm velkých gólových šancí. Vidět byl zejména křídelník Nico Williams. Někdy chybělo štěstí, jindy vytáhl parádní zákrok brankář Donnarumma. A nakonec vše rozsoudil vlastní gól Riccarda Calafioriho. Každopádně, co se kvality výkonů týče, byl to zřejmě nejlepší zápas základních skupin.

Euro 2024: Gruzie – Turecko 1:3 Česká televize

Ofenzivní podívaná. Čtyři góly a 37 střel, z nichž 12 šlo na branku. Takový zápas chce vidět každý fotbalový fajnšmekr. Navíc to bylo drama až do posledních sekund, Gruzínci byli hodně blízko vyrovnání. Usilovali o něj až do samotného závěru, do pokutového území soupeře vyslali i gólmana Mamardašviliho, jenže Turci poslední útok odbránili a naopak sami skórovali do prázdné branky….

Euro 2024: Chorvatsko – Albánie 2:2 Česká televize

Tempo, nasazení, brzké vedení díky hlavičce sparťana Laciho, pak ztráta vedení a po vlastenci i chvíle zmaru. Albánie proti favorizovanému Chorvatsku nic nevzdala a až do posledních minut se snažila o vyrovnání. A dočkala se ho v páté minutě nastavení. Šťastným střelcem byl Klaus Gjašula, právě ten smolař, který si dal brzy po svém příchodu na hřiště vlastní gól.

Euro 2024: Maďarsko – Švýcarsko 1:3 Česká televize

V první půli vypadali Maďaři jako školáci, brzy prohrávali 0:2. V poločase však přišla změna a byla to naopak jejich iniciativa, která ze zápasu udělala drama. Po snížení Barnabáse Vargy přišel obrovský tlak a Švýcaři nakonec byli rádi za maďarskou minelu v nastavení, jíž po samostatném úniku potrestal Embolo. I díky zisku tří bodů z tohoto zápasu se nakonec Švýcaři dostali do osmifinále.