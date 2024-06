ANALÝZA: Němci opustili proti Švýcarům hru po zemi, Havertz je zatím největším nebezpečím Eura

Fotbalisté Německa poprvé na mistrovství Evropy ztratili body, proti Švýcarsku se na remízu 1:1 navíc dost natrápili. Vyrovnávací branky se totiž dočkali až v nastaveném čase. Rozhodně to však není něco, co by mělo fanoušky Die Mannschaft znepokojovat. V zápase celkově dominovali a soupeř, se kterým sdílí jižní hranici, může s ohledem na výsledek mluvit o štěstí.

Co do očekávaných inkasovaných gólů si Němci vedli ve Frankfurtu dokonce lépe než proti Maďarsku, od nějž si i přes udržení čistého konta podle statistik dostat branku zasloužili. Je sice pravda, že trefa Dana Ndoyeho ze 28. minuty byla s hodnotou 0,44 xG druhou největší šancí celého zápasu, bylo to však zároveň jediné významnější ohrožení území Manuela Neuera, které Rüdiger a spol. dopustili.

Nejenže šance nedovolovali, sami si jich také dokázali spoustu vytvořit. Celková hodnota německých očekávaných branek se zastavila na 2,56 xG. Zajímavý je pohled na to, kolik velkých příležitostí svěřenci Juliana Nagelsmanna měli. Za tuto možnost se považuje střela, která má větší hodnotu očekávaných gólů než 0,2. Ze 17 zakončení jich Němci měli takových hned sedm.

Sestřih zápasu Švýcarsko – Německo. Česká televize

Ovšem na rozdíl od předchozích utkání na Euru, kdy všech sedmi branek docílili po akci po zemi, se tentokrát z nějakého důvodu snažili překonat Švýcary ze vzduchu. Tam však kraloval gólman Sommer se svými stopery. Němci i tak vykázali nejvyšší číslo povedených centrů (osm) ze svých dosavadních utkání na turnaji (minule proti Maďarsku to byla přesná polovina). Tři ze svých velkých brankových šancí měli po standardní situaci a čtyři, včetně vyrovnávací trefy Niclase Füllkruga, zakončili hlavou.

V podobě útočníka Borussie Dortmund má jeden z favoritů turnaje naprosto skvělého žolíka. Jednatřicetiletý fotbalista sice ve skupině nastoupil maximálně na 36 minut, i tak ovšem vstřelil dva góly, a to v každém utkání vypálil pouze jednou. Jeho průměrné xG na střelu tak má vysokou hodnotu 0,19. Když je tedy Füllkrug u míče, musejí být brankáři v pozoru.

To, že vytváření šancí není pro německé reprezentanty problém, potvrzuje i bilance jejich hrotového útočníka Kaie Havertze. Vytáhlý hráč má nyní sice na kontě jen jeden gól (navíc z penalty) a asistenci, mohlo to však pro něj být mnohem veselejší. Je totiž zatím nejaktivnějším zakončovatelem turnaje, když branku soupeře ohrozil už devětkrát. Nejenže pálí často, nýbrž také z kvalitních pozic. O tom svědčí fakt, že je s hodnotou 2,03 xG v tomto ohledu v německém týmu zatím nejlepší.