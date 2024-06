SESTŘIH: Německo proti Švýcarsku v závěru zachránilo remízu, po gólu Füllkruga vyhrálo skupinu

Fotbalisté Švýcarska remizovali v posledním kole skupiny A mistrovství Evropy s Německem 1:1. Jako první se sice prosadili pořadatelé turnaje, nicméně kvůli předchozímu faulu gól Roberta Andricha (29) neplatil. Zanedlouho šel videorozhodčí do akce znovu, tentokrát po trefě Dana Ndoyeho (23), žádný prohřešek ovšem nenašel. Premiérová branka rychlonohého útočníka v seniorské reprezentaci však zemi helvétského kříže k historicky prvnímu opanování skupiny na evropském šampionátu nestačila, neboť v nastavení druhé půle rozhodl o dělbě bodů Niclas Füllkrug (31).

Julian Nagelsmann vyslal volbou sestavy jasný signál, že i přes jistotu postupu nehodlá nikoho šetřit. Jeho svěřenci byli v úvodu aktivnější a v 17. minutě napřáhl Andrich k dalekonosné střele, která díky zaváhání gólmana Yanna Sommera skončila až v síti.

Videorozhodčí však odhalil v předchozím souboji nedovolený zákrok, a branka tak nebyla uznána. Toho na druhé straně využili Švýcaři, když ve 28. minutě zužitkovali svou první vážnější ofenzivní akci. Remo Freuler naservíroval míč z levé strany Ndoyemu a ten nechytatelným zakončením rozjásal červenou část ochozů Deutsche Bank Parku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

O vyrovnání se po změně stran pokoušel Musiala, jehož rána z hranice vápna vyprášila Sommerovy rukavice a dorážející Gündogan bránu o hodně minul. Po delší hluché pasáži se v obrovské šanci uvnitř pokutového území ocitl Joshua Kimmich. Pokus stálice Bayernu Mnichov však na poslední chvíli skvělým obranným zákrokem zablokoval Manuel Akanji.

Fotbalisté ze země helvétského kříže se v závěru spoléhali především na brejky. Po jednom takovém skóroval střídající Rubén Vargas, radost mu ale zkazil pomezní rozhodčí zdvihnutým praporkem. Poslední slovo tak nakonec přece jen patřilo Němcům, když žolík Füllkrug přesnou hlavičkou vystřelil kýžené vyrovnání.

Sestřih zápasu Švýcarsko – Německo. Česká televize

Remíza ponechala situaci v čele tabulky nezměněnou. Německo se v osmifinále utká 29. června s druhým týmem skupiny C, Švýcarsko ve stejný den změří síly s druhým nejlepším celkem skupiny B. Pokud by Němci pokračovali turnajem až do konce bez porážky, mohli by se stát s průměrným věkem přes 28 let nejstaršími mistry Evropy v dějinách.