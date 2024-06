Expert Brožek o zápasu dne: Musiala a Wirtz jsou občas nebránitelní, Švýcaři černým koněm Eura

Livesport se zahájením Eura 2024 přidal další platformu pro fanoušky – zápasové studio. To doprovází každý hrací den evropského šampionátu v Německu a jeho tématem je vždy šlágr programu příslušného dne. Tentokrát jde o zápas Švýcarska s Německem, který rozebral někdejší skaut Slavie a v současnosti trenér Sigmy Olomouc B Miloslav Brožek (49).

Studio k zápasu Švýcarsko – Německo. Livesport

Svěřenci Juliana Nagelsmanna by v duelu se Švýcarskem mohli trochu pošetřit síly, postup do osmifinále mistrovství Evropy mají totiž po dvou výhrách už jistý. Zisk čtyř bodů téměř jistě posouvá dál také jejich soupeře. Aktuální situace v tabulce tak může trochu vybízet k tomu, že by diváci mohli vidět ofenzivní fotbal.

Brožek se nejvíce těší na představení německých mladíků, kteří jsou ústředními postavami reprezentačního výběru. "Musiala a Wirtz jsou v některých částech zápasu zcela nebránitelní, jejich hru si maximálně užívám," řekl Brožek a zároveň prozradil, kterého z nich preferuje: "K sobě do týmu bych si vybral Wirtze."

Preview zápasu Švýcarsko – Německo. Livesport

"Švýcaři jsou pro mě jasný černý kůň Eura, na vzájemný zápas s Německem se velmi těším," nechal se slyšet bývalý skaut Slavie.