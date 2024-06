Anglie si přenesla bojovnou náladu z ulic i na trávník a díky Bellinghamovi zdolala Srby

Anglie vstoupila do skupiny C mistrovství Evropy vydřeným vítězstvím 1:0 nad Srbskem. Duel reprezentací s nechvalně známými fanouškovskými tábory, před jejichž střety v ulicích Gelsenkirchenu sice policie varovala, avšak následně jim nedokázala zamezit, rozhodl zkraje zápasu Jude Bellingham. Výjimečnost nejlepšího hráče uplynulého ročníku La Ligy prokázal i fakt, že se stal prvním Evropanem mladším 21 let, jenž se objevil na třech velkých mezinárodních turnajích.

Ačkoliv Srbsko dlouhá léta platilo za silné mužstvo, duelem s Anglií vstupovalo do vůbec prvního utkání na Euru v éře své samostatnosti. Zkušenosti tak byly na straně ostrovního celku, jenž nechyběl na osmi z předchozích devíti ME. Anglie navíc vzhledem k finálové účasti na posledním šampionátu i nabité nominaci patřila k favoritům na celkový triumf.

Právě síla kádru Albionu plodila respekt ve hře Srbů, kteří hraním v hlubokém bloku povolili soupeři obléhání vlastního vápna. Stačila však jedna přihrávka za obranu pro Bukaya Saku a před bránu již letěl centr, na jehož konci se nacházel ze druhé vlny dobíhající Bellingham s přesnou hlavičkou.

Sestřih utkání. Livesport CZ+SK

Pár minut nato mohl tvrdým nártem z hranice pokutového území vyrovnat Aleksandar Mitrovič, pravou tyč ale těsně minul. Kyle Walker poté fotbalovému světu připomněl, že ani ve 34 letech neztratil sprinterský um a vtrhl do vápna, kam ovšem dorazil dříve než jeho myšlenky a ve finální fázi vyhořel.

Po změně stran Orli pookřáli a do druhé půle vlétli jako rovnocenný soupeř. Odměnou jim mohla být branka s blížící se hodinou hry, mezi Mitroviče a přihrávku Filipa Mladenoviče ale stihl vstoupit Jordan Pickford.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ani následné prosby o odpískání faulu nebyly úspěšné. Ostrované se připomněli až v 77. minutě, kdy se poprvé v šanci zjevil Harry Kane. Po ostrém souboji s obráncem vyslal z hranice malého vápna důraznou hlavičku, Predrag Rajkovič ovšem neuvěřitelným reflexem vytěsnil míč na břevno.

Srbsko se tedy při premiéře na Euru bodů i přes zlepšený výkon ve druhé půli nedočkalo. Jeho dalším soupeřem bude 20. června v Mnichově Slovinsko. Angličané ve stejný den na frankfurtském trávníku vyzvou Dánsko.