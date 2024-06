Bellingham pohledem dat: Proč anglický klenot nebude na Euru stejně nebezpečný jako v Realu

Jude Bellingham má sice na dresu desítku, v reprezentaci se do této pozice na hřišti však příliš nedostává.

Ve své první sezoně v Realu Madrid předčil všechna (už tak dost vysoká) očekávání. Anglický fotbalový záložník Jude Bellingham se v pouhých 20 letech stal ústřední postavou týmu, jenž triumfoval v Lize mistrů a v domácí soutěži za sebou nechal druhou Barcelonu o propastných 10 bodů. Ve 28 utkáních v LaLize se podepsal pod 25 branek (19+6), nikdo z jeho spoluhráčů ve sněhobílém dresu nedokázal víc. Teď fanoušci očekávají, že podobnou jízdu předvede i na evropské scéně.

Pokud však kouč anglické reprezentace Gareth Southgate nezmění strategii (a nic tomu nenasvědčuje), je jasné, že Bellingham bude těžko takhle vyčnívat. Alespoň co se týče gólové produkce. Půjde už o jeho třetí velký turnaj, startoval na minulém Euru před třemi lety (v pouhých 17 letech) i o rok později na mistrovství světa v Kataru. Tam se také dočkal svého jediného soutěžního gólu za Anglii (do sítě Íránu), a to už za Albion odpracoval 18 duelů o body.

Kouč Gareth Southgate mu však dosud nedopřál volnost, díky níž mladík vyniká v barvách španělského kolosu. Zatímco v královském klubu se vedle své pozice uprostřed hřiště pohybuje hodně často jak nalevo, tak v šestnáctce soupeře, v národním týmu je klasickým box-to-box záložníkem, který nejvíc času stráví kolem středového kruhu. Má naloženou porci defenzivních úkolů. S tím se těžko trhají střelecké rekordy…

Týmu je tak prospěšný jiným způdobem. A to opět v prvotřídní kvalitě. Ve 29 utkáních za reprezentaci si drží vysoké číslo úspěšných přihrávek (89 %), vyhrál většinu soubojů (57 %), s míčem se ovšem v průměru potká jen v 76 případech za 90 minut. Zkrátka v Realu má v popisu práce spíš tvořit – na pozici klasické desítky nastoupil v sezoně v 69 % soutěžních utkáních, v dresu se třemi lvy to přitom bylo od jeho debutu v roce 2020 o plných 60 % méně! V téměř každém pátém utkání navíc dokonce vyběhl na pozici defenzivního záložníka.

Mapa pozic, na nichž Bellingham nastupuje v národním týmu a v Realu Madrid. Opta by Stats Perform

Pokud se bude Southgate chovat i nadále stejně a svůj klenot obětuje pro výše popsané úkoly, mají angličtí soupeři co se týče eliminace Bellinghama z poloviny úkol hotový. Což je úlevná zpráva pro Srby, jejich soupeře v úvodním utkání šampionátu. Ti totiž mají s obrannou činností velké problémy. Z týmů kvalifikovaných na závěrečný turnaj přímo měli s průměrem 1,13 obdržené branky na zápas vůbec nejhorší defenzivu. Pod koučem Draganem Stojkovičem, jenž vede reprezentaci už víc než tři roky, udrželi čisté konto v pouhých pěti z 25 střetnutí.

Ve svém středu přesto mají vysoce nadprůměrného obránce. Strahinja Pavlovič, zadák rakouského Salcburku, už má ve 23 letech na kontě 35 startů za národní tým a pyšní se výbornými čísly. V dresu národního týmu uspěl v 67 % soubojích, díky svým 98 dotekům s míčem za zápas jej má ze Srbů vůbec nejčastěji, v rozehrávce mu na levém kraji stoperské trojice patří důležitý part.

Co zdobí jeho tým, je klid, s jakým si dokáže poradit se soupeřovým presinkem. Na území 40 metrů od vlastní branky přišel o míč jen ve 32 případech v osmi utkáních, což je třetí nejlepší výsledek v tomto ohledu v celé kvalifikaci. Jen Skotové (23) a mistři tohoto řemesla Španělé (30) byli lepší.

Z oněch 32 ztrát navíc jen pětkrát skončila akce soupeře střelou a žádná nedopadla gólem. Na druhé straně Maďaři, s nimiž Srbové v kvalifikaci prohráli obě utkání, jsou trochu jiný šálek čaje než namotivovaná Anglie. Navíc s rozjetým Philem Fodenem, jenž má daleko větší předpoklady stát se ofenzivní hvězdou turnaje než zmíněný Bellingham…