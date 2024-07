ANKETA: Finále Eura zvládne Španělsko. Anglie už měla být doma, myslí si jeden z expertů

Na letošním Euru zbývá vyřešit poslední otázku. Tu nejdůležitější. Kdo se stane novým mistrem Evropy? Ve finále se srazí zatím suverénní Španělsko se zlepšující se Anglií. Anketa Livesport Zpráv nabízí názory osobností, které mají zkušenosti s působením v reprezentačním dresu či dlouhá léta hrály v nejvyšší soutěži. Zahrají si o titul Španělsko s Anglií oprávněně? Kdo podle osobností vyhraje a co finálový zápas rozhodne? Finále Eura je na programu v neděli od 21:00.

1) Co říkáte na složení finálové dvojice?

2) Co by mohlo rozhodnout finále?

3) Komu přejete výhru a proč?

Václav Němeček

bývalý reprezentant

1) Angličané měli být už dávno doma

"Že se Španělsko dostalo až do finále, překvapení asi pro nikoho není, od začátku turnaje hraje totiž skvěle. Předvádí nejhezčí fotbal ze všech. Hrozně dobře se na něj kouká, navíc i jako mančaft působí Španělé fakt moc dobře. To o Angličanech si myslím, že už dávno měli být zpět doma. Zkrátka měli obrovské štěstí. I v tom, že figurovali na druhé straně pavouka, kde to měli výrazně lehčí."

2) Španělská technika v rychlosti

"Na to se hrozně těžko odpovídá. Bohužel musím říct, že i s tím svým stylem, který hrají, mohou Angličané finále zvládnout. Samozřejmě ani oni nemají špatné hráče, Kane nebo Bellingham to klidně můžou celé rozhodnout. I tak ale věřím více Španělům. Vezou se na skvělé vlně, navíc technicky jsou na tom lépe než soupeř. V tomhle budou mít velkou převahu. Pokud bych měl tedy říct, co rozhodne, bude to španělská technika v rychlosti."

3) Anglie si myslí, že je to pupek světa

"Z toho, co jsem zatím řekl, je to asi úplně jasný (směje se). Výhru přeju Španělům. Upřímně říkám, že Anglii jsem nefandil už od začátku. Už jen kvůli tomu, že i když skoro nikdy nic nevyhraje, vždycky má spoustu silných prohlášení. Myslí si, že je to pupek světa, jenže tak to vážně není. Jasně, Premier League je sice skvělá soutěž, její kvalitu však z velké části dělají cizinci."

Jan Morávek

expert Livesport Zpráv a bývalý bundesligový záložník

1) Kdo má rád fotbal, zamiloval se do Španělů

"Už před turnajem jsem říkal, že to vyhraje Anglie… Myslím, že je to pro ni mnohem zásadnější a důležitější úkol, a to včetně trenéra Southgatea. Španělé od prvních zápasů vypadali dobře a člověk velmi rychle pochopil, jak na tom jsou. Každý kdo má rád fotbal, si španělskou hru zamiloval a začal jim přát."

2) Hra Španělska

"Určitě to bude taktická vyspělost a skutečnost, jak se hráči cítí v systémech, které jejich týmy hrají. I proto si myslím, že to bude víc o Španělsku než o Anglii. Je to krásně vidět na případu Marca Cucurelly, který neměl v klubu zrovna nejlepší sezonu, ale v národním dresu vypadá naprosto odlišně. V systému De la Fuenteho navíc vyletěli hráči jako Ruiz, o kterých se vědělo, že jsou dobří, ale nebylo o nich tolik slyšet. To samé obránce Le Normand."

3) Španělsku kvůli taktice, kvalitě, formě i fanouškům

"Přeji Španělsku, protože oceňuji jejich taktiku, kvalitu a formu, kterou předvádí. Nejsem vyloženě typ, který by přál Harrymu Kaneovi, aby konečně vyhrál trofej. Anglie si mě vůbec nezískala. Na to, s jakým kádrem do Německa jela, předvádí nepřesvědčivé výkony. Španěly jsem viděl i na vlastní oči a byla to radost pozorovat. Včetně atmosféry na tribunách."

Luděk Zelenka

bývalý ligový útočník

1) Souboj nejtěžších vah

"Složení finále je očekávané. Jde o souboj těch nejtěžších vah, dvou obrovských favoritů už před mistrovstvím. Jasně, anglická cesta do finále byla mnohem kostrbatější, v tom posledním zápase se ale může všechno změnit. I když Španělé jsou za svou hru chváleni, zatímco Angličané vůbec, ve finále to podle mě už žádnou roli hrát nebude. Tam se může stát opravdu cokoliv."

2) Angličané mi přijdou víc unavení

"Rozhodne psychické rozpoložení hráčů, zároveň i naprosté detaily. Už jsme si asi zvykli, že současný fotbal je natolik vyrovnaný, že v něm rozhodují totální maličkosti, nevypočitatelné věci. Potvrdilo se to i v semifinále Anglie s Nizozemskem. Našli bychom tam pět šest situací, z nichž bylo daleko blíž ke gólu než z té, která celý zápas rozhodla, ale přesně o tom to dnes je. Něco divně projde nebo někdo něco nevidí a je z toho gól, něco takového by se určitě mohlo stát i ve finále. S přibývajícím časem se zvýší únava, pak už to bude o naprosté koncentraci všech hráčů. Myslím si, že Španělé jsou však v tomhle o trochu dál. Přijde mi, že po náročné sezoně nejsou tolik unavení jako ti angličtí."

3) Mé srdce je rozpolcené

"Za fotbal, co předvádí během celého šampionátu, přeju výhru Španělsku. Je třeba uznat, že čistě herně na tom byli ze všech nejlépe. Pokud tedy existuje fotbalový Bůh, zlato seberou oni, mé srdce je však rozpolcené. Anglii bych totiž přál úspěch už jen za to, že dlouho nic velkého nevyhrála, přitom byla často hodně blízko. Naposledy před třemi lety, kdy selhala na penalty ve finále s Itálií. Už jen za to dlouhé čekání by si vyhrát prostě zasloužila, alespoň u mě určitě. Ať to tedy skončí jakkoliv, vnitřně budu spokojený."

Stanislav Levý

bývalý reprezentant a trenér

1) Španělé zaslouženě, Anglie se zlepšuje

"Španělsko hrálo po celý turnaj nejatraktivnější fotbal a o titul si zahraje zaslouženě, Anglie se zase v jeho průběhu podle mě postupně zlepšovala a dokázala vyřadit velké týmy. Očekávám zajímavé finále, i když to už jsme dle mého pohledu na EURO viděli, a to díky utkání Španělů s Němci."

2) Kdo vnutí soupeři svůj styl

"Ve finále na sebe narazí dva různé styly fotbalu, rozhodnou naprosté detaily. A také to, kdo dokáže svůj styl hry vnutit soupeři. Mezi detaily bude patřit rozhodně i to, jaké výkony předvedou klíčoví hráči na obou stranách. Ustojí Lamine Yamal tlak, pozvedne Jude Bellingham své výkony na vyšší stupeň?"

3) Přeju Španělsku

"Výhru přeji Španělsku, protože hrálo po celý turnaj nejlepší fotbal a snad v žádném zápase nezklamalo, bavilo všechny nestranné fanoušky."

David Jarolím

bývalý reprezentant a záložník HSV

1) Anglie působila dlouho zabržděně

"Před turnajem by kdekdo takové finále tipoval, vzhledem k průběhu mistrovství mi ale přijde trochu překvapivé. Španělsko se do něj dostalo po zásluze. Na celém mistrovství raje asi nejlepší fotbal a nepropadlo z žádném zápase. Na druhou stranu Anglie příliš přesvědčivým dojmem nepůsobila. Nejlepší zápas odehrála v semifinále proti Nizozemsku, jinak působila zabržděně. To, že to bude stačit na finále, jsem upřímně nečekal."

2) Španělsko nemá slabinu, ale pozor na nastavení

"V každém zápase jsme viděli, že zápasy rozhodují detaily. Elitní týmy jsou na tom hodně podobně, ale vzhledem k průběhu turnaje si myslím, že by klíčem mohla být španělská kvalita. Když se na ten tým podíváme, působí tak, že nemá žádnou slabinu. Yamal s Williamsem na křídlech, Rodri a Ruiz ve středu zálohy a fantastický Olmo, který i ze střídačky dokáže vždy hrozit. Výborně působí i v defenzivě a skvěle přepínají po ztrátě míče. I když to vzhledem ke své individuální kvalitě skoro nepotřebují. Anglii ale rozhodně nemůžeme podcenit. Španělsko může být lepší celý zápas, ale v nastavení může dostat rozhodující gól."

3) Výhru jsem přál Německu, slavit bude Španělsko

"Výhru jsem přál Německu a už před čtvrtfinálovými duely jsem říkal, že vítěz zápasu Německo – Španělsko se nakonec stane mistrem Evropy. Nebudu to proto měnit a řeknu, že vyhrají Španělé. Ve finále jim budu fandit, protože hrají lepší fotbal a o zlato si zahrají po zásluze. Mám za to, že turnaj by měl vyhrát ten nejlepší a to podle mě Španělé jsou."

