Analýza Jana Morávka: Španělé drželi míč, přesto naběhali víc kilometrů. Vyhrál lepší fotbal

Prvním finalistou Eura 2024 v Německu je Španělsko. Svěřenci trenéra Luise de la Fuenteho (63) vyřadili Francii a zaslouženě si zahrají o zlato. Úvodní semifinále analyzoval expert Livesport Zpráv Jan Morávek.

Upřímně říkám, že mám radost, že vyhrál lepší fotbal a finále si zahraje kvalitnější tým. Španělsko je celek, který je daleko líp sehraný. Hráči mají systém a cítí se v něm dobře. Je evidentní, že Španělé jsou připraveni dřít jeden za druhého, což se o Francii říct nedalo.

Není to pouze moje domněnka, ale potvrzují to i čísla a obrázky z utkání. Jeden z největších rozdílů mezi oběma týmy jsem vnímal v tom, jak se chovají při presinku. Španělé fungují na hřišti jako jeden muž, jdou jeden za druhým, reagují na sebe a ví, jak se mají pohybovat.

U Francie takhle vypilované návyky nevidím. Bylo to hezky patrné v momentě, kdy první francouzská linie dala signál a šla do presinku. Za ní ale zůstala dvojice Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni a stála někde na polovině hřiště, čímž se utvořila mezi liniemi obrovská díra. Logicky to tím ztrácí smysl, soupeř se z toho vykombinuje a tým bez balonu to stojí síly.

Neúčinný francouzský presink Livesport

Z volného prostoru založil Rodri nebezpečný brejk Livesport

Co ale podle mého názoru svléklo Francouze z kůže, je skutečnost, že Španělé vyhráli na držení míče 58:42 a stejně naběhali o tři kilometry více. To se ve fotbale příliš často nestává. Ve většině případů běhá více mužstvo bez balonu. Tady tomu ale tak nebylo a to ukazuje, jak jsou Španělé hladoví a motivovaní.

U naběhaných kilometrů ještě zůstanu. Kylian Mbappé za celý zápas zvládl 8,21 kilometru, což je opravdu málo. Jen pro srovnání – španělský kapitán Álvaro Morata odehrál o deset minut méně a má o kilometr víc. Ousmane Dembélé měl za 80 minut pouze 8,61 km. V dnešním fotbale něco nevídaného. Myslím, že jednoho takového hráče si tým může občas ještě dovolit, ale víc už jich utáhnout nelze.

Běžecké srovnání vybraných hráčů Livesport

Skvělým kontrastem oproti tomu byla španělská křídla Lamine Yamal a Nico Williams, která naběhala skoro deset kilometrů. Když je porovnáme, tak jen na křídlech to dělá rozdíl 1,5 kilometru, což se zkrátka musí někde projevit.

Trefně o tom po utkání mluvili trenér De la Fuente a záložník Rodri, kteří vyzdvihovali defenzivní práci křídelníků pro tým a také jejich obětavost. Všichni budou mluvit hlavně o úchvatném Yamalově gólu, ale také jeho práce směrem dozadu byla prvotřídní.

Právě Rodri je ústřední postavou španělského týmu. V prvním poločase měl kolem sebe spoustu prostoru a mohl tvořit hru. Jakmile ale začal druhý poločas, okamžitě si jej začal všímat N'Golo Kanté a začal na něj hrát osobní obranu. Bylo zřejmé, že během pauzy musel přijít pokyn Rodriho dostat ze hry. A když Kanté vystřídal a do zápasu přišel ofenzivně laděný Antoine Griezmann, Rodri byl znovu volný a mohl si na hřišti dělat, co se mu zachtělo.

V prvním poločase měl Rodri hodně prostoru Livesport

Ohromný rozdíl byl i v práci obrany, především stoperů. Našel jsem si, že Španělé odvrátili přes 22 centrů, které šly do vápna. Skvělá práce. Nacho Fernández byl v Realu Madrid braný jako třetí čtvrtý stoper, do sestavy se dostával kvůli vážným zraněním spoluhráčů, ale znovu ukázal, že je na něj obrovský spoleh.

Zvládne ustát těžké zápasy. Poradil si i s tím, když se musel přesunout na pravý kraj obrany. I když zde je potřeba říct, že mu vystřídavší Barcola slušně zatápěl. Aymeric Laporte také vypadal dobře, člověk na něm nepoznal, že už nehraje evropskou top ligu, ale působí v Saúdské Arábii. Na druhé straně takový Dayot Upamecano potvrdil svoji slabou sezonu z Bayernu….

Fotbal je dnes o detailech a jeden takový dost možná rozhodl včerejší zápas. Za stavu 1:0 šla Francie do nadějného útoku. U balonu byl Rabiot a kdyby si dal lepší první dotek, téměř jistě by posílal samotného Mbappého na brankáře.

Nadějná šance v podání Francie, kterou ale Rabiot nevyřešil dobře Livesport

Nadějná šance v podání Francie, kterou ale Rabiot nevyřešil dobře Livesport

Rabiot tuto situaci ale nezvládl. Do souboje navíc přiběhl Jesús Navas, jenž uklouzl a byl z toho faul a standardní situace pro Francii. Pokud by však Francie brejk vyřešila lépe a šla do vedení 2:0, mohlo být vše jinak.

Nadějná šance v podání Francie, kterou ale Rabiot nevyřešil dobře Livesport

Poslední nadějí byla Mbappého šance z 86. minuty, která vyloženě volala po vstřeleném gólu. Jeho zakončení bylo velmi špatné. Jako by se v něm odrazilo jeho rozpoložení během celého turnaje. Nedělal na mě vůbec dobrý dojem a sám po zápase uznal, že výkonnostně zklamal.

Co mě ale v utkání ještě ohromilo, byl způsob, jakým Španělé zápas dohráli. O nic se nestrachovali. Nezatáhli se do bloku. Byli schopní dominovat na balonu až do konce zápasu. Jako trenér si přesně tohle přejete vidět.

Užívali si to i fanoušci, kteří po každé úspěšné přihrávce křičeli "olé" a závěr tedy působil až exhibičním dojmem. Zatímco Francouzi vypadali, jako kdyby se už nejraději viděli někde na dovolené, Španělé dál nepolevují a jsou zaslouženě ve finále.