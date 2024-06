Barák nastoupil poprvé jako kapitán a proměnil penaltu: Hodně tomuhle týmu věřím

Otevřel skóre proměněnou penaltou, navíc s páskou na rukávu. Antonín Barák (29) si váží důvěry, že v přípravném utkání před mistrovstvím Evropy na soustředění v Rakousku mohl vést fotbalovou reprezentaci proti Maltě poprvé jako kapitán. Národní tým zvítězil výrazně 7:1 a podle zkušeného záložníka Fiorentiny naznačil patřičné ambice pro šampionát v Německu.

Dlouholetý kapitán Tomáš Souček dostal volno, volba tak padla na Baráka. "Je to projev nějaké důvěry, moc si jí vážím. Jsem celkově moc rád, jaká je v týmu atmosféra. Tohle je spíš druhořadá věc. Samozřejmě to zahřeje, ale je krásné vidět, jak tým od prvního dne funguje, jak se všichni těší na to, co nás čeká," řekl rodák z Příbrami po zápase novinářům.

Jeden z nejzkušenějších hráčů týmu vedl řadu dalších, kteří v reprezentaci teprve začínají. "Dneska není nikoho jednoduché porazit takovým rozdílem. Jsem moc rád za všechny kluky, odvedli skvělý výkon. Těm, co se povedla nějaká individuální akce nebo gól, to ještě přidá na sebevědomí. Mentalita, jaká se tady buduje, je hodně důležitá. Doufám, že pojedeme na Euro v hlavách dobře nastavení," uvedl.

Střelci utkání. Livesport

Kvituje konkurenci, která v mužstvu panuje. "Pro fanoušky a všechny, co nás sledují, je to pořád takové nečitelné. Za dva zápasy toho ani moc nenacvičíte. Je moc důležité, že atmosféra v týmu je skvělá, všichni kluci jsou připravení a kdokoli nastoupí do prvního, druhého, třetího zápasu, bude připravený. Jsem hodně pozitivně naladěný, hodně tomuhle týmu věřím. Nechci to zase přehánět, ale ambice máme, to je důležité," řekl Barák.

Bývalý kouč reprezentace Jaroslav Šilhavý v závěru svojí éry středopolaře z italské ligy z týmu vyřadil. Jeho nástupce Ivan Hašek ale Baráka hned na první březnový sraz povolal zpátky. "Vážím si toho. Máme tady hodně mladých kluků, má role se dál věkově posouvá, i s odehranými zápasy. Člověk se toho nesmí zříkat, vnímám, že i do téhle role se musím začleňovat a týmu pomoct v takových situacích," uvedl.

Statistiky utkání. Livesport

Čeští fotbalisté ještě v pondělí sehrají generálku proti Severní Makedonii v Hradci Králové. Turnaj otevřou duelem s favorizovaným Portugalskem, ve skupině je pak čeká ještě Gruzie a Turecko. "Je skvělé, že máme hodně hráčů do mnoha systémů, také to může být naše velká zbraň pro Euro. Pokud by nám v zápasech něco nefungovalo, můžeme zareagovat, dá se s tím pracovat," řekl Barák, který svou reprezentační bilanci zaokrouhlil na 40 startů a 10 gólů.

Další výsledky přípravných utkání