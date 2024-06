Budeme se snažit pokračovat v nastaveném trendu, prohlásil Calzona a nevyloučil změny v sestavě

Slovenští fotbalisté jdou do druhého zápasu na mistrovství Evropy v Německu s pokorou. Do šampionátu vstoupili v pondělí senzační výhrou 1:0 nad favorizovanou Belgií a v pátek mohou zpečetit svůj postup ze skupiny. K tomu potřebuje tým trenéra Francesca Calzony (55) proti Ukrajině naplno bodovat.

Již dva dny před zápasem s Belgií se záložník Stanislav Lobotka rozpovídal o tom, jak se slovenští fotbalisté nemohou dočkat prvního utkání. Převzal ocenění pro nejlepšího hráče a ve středu pole dobře spolupracoval s Ondrejem Dudou.

"Cítím se dobře, myslím, že i všichni ostatní to cítí stejně. Chceme méně trénovat a více hrát, čím více zápasů, tím lépe. Jdeme do toho s pokorou, netřeba myslet na to, že tam chceme být, ale samozřejmě chceme postoupit," řekl Duda na čtvrteční tiskové konferenci. Zároveň však odmítl strhávat pozornost na sebe nebo své spoluhráče ze středu pole.

Statistiky hráče. Opta by Stats Perform

"Naše hra se samozřejmě odvíjí od toho, co dělají obránci, ale záleží také na našich útočnících a křídelních hráčích. Nemá smysl mluvit konkrétně o nás třech, protože v tom prvním zápase bylo vidět, že tým byl semknutý a hrál jako jeden celek," zhodnotil devětadvacetiletý hráč Verony.

Pokoru, pracovitost a vyrovnanost týmu potvrdil i trenér Calzona: "Myslím, že naší největší předností je pokora, vždy musíme odevzdat 110 procent, protože jsme malá země a chceme potěšit naše lidi. Samozřejmě nás také nesmírně těší, že na zápas s Belgií dorazilo tak obrovské množství slovenských fanoušků," řekl trenér.

Bodový rekord

V případě vítězství dosáhne Slovensko pod jeho vedením poprvé na dvě výhry na velkém turnaji. Zároveň by to byl pro Slováky nejvyšší počet bodů na mistrovství světa nebo Evropy. Dosavadním maximem jsou čtyři z mistrovství světa 2010 i mistrovství Evropy 2016. V opačné situaci je Ukrajina, která nečekaně prohrála první zápas s Rumunskem 0:3 a proti Slovákům hraje v podstatě o všechno. Rumuni hráli podobně jako Slovensko – vysokým presinkem a ztěžovali Ukrajincům kombinaci ve středu pole.

Preview zápasu Slovensko – Ukrajina. Livesport

"Myslím, že Ukrajina má jasnou vizi a identitu. Hrají už nějakou dobu pod novým trenérem, my máme svůj styl hry bez ohledu na to, s kým se utkáme. Máme také svou identitu a určitě se budeme snažit pokračovat v nastaveném trendu," řekl Calzona. Jeho tým se v pondělí postaral o největší statistické překvapení v historii mistrovství Evropy, když porazil tým, který je v žebříčku FIFA o 45 míst výše. Slováci navíc ukončili neporazitelnost Belgie pod vedením trenéra Domenica Tedesca. Podobná výzva je čeká i proti Ukrajině, která od listopadu 2020 neprohrála dva zápasy v řadě.

"Bude to pro ně jako finále, stejně jako pro nás. Pro mě je každý zápas na šampionátu finále. Těžko říct, jak to dopadne, protože fotbal je nepředvídatelný, uděláme všechno pro to, abychom ten zápas zvládli," řekl Duda.

Poslední vzájemné zápasy. Enetpulse

Calzona i přes výhru nad Belgií nevyloučil změny v sestavě: "Počkáme si na dnešní trénink, chci vidět, jestli jsou všichni v pořádku, jestli se zotavili. Věřím i těm, kteří nehráli v prvním zápase."

Taktiku měnit nebude, a to navzdory tomu, že se Ukrajinci už spálili se soupeřem, který presoval. "Myslím, že v dnešním fotbalovém světě není mnoho tajemství. Belgie také hrála vysokým presinkem a znala naši hru. Očekávám další těžký, ale napínavý zápas. Musíme zachovat chladnou hlavu a zůstat nohama na zemi," dodal Calzona.