Zpečetí Slováci proti Ukrajině postup ze skupiny? Jistotu jim může dát i remíza

Fotbalisté Slovenska jsou na mistrovství Evropy v Německu blízko postupu do osmifinále. Po překvapivém vítězství nad favorizovanou Belgií se ve svém druhém vystoupení ve skupině C utkají s Ukrajinou, která naopak na úvod utrpěla těžkou porážku s Rumunskem. Zápas se bude hrát v pátek od 15:00 v Düsseldorfu. Belgie nastoupí proti Rumunsku až o den později v sobotu.

Slováci už mohou začít počítat. Ze šesti skupin postoupí do vyřazovací části turnaje vždy první dva týmy a s nimi ještě čtyři ze třetích míst s nejlepší bilancí. Teoreticky jim tedy proti Ukrajině může stačit i bod.

"Nemám tyto kalkulace rád. Raději se dívám na náš výkon. Trenér dává pozor, abychom nelétali vysoko. A také, abychom z toho ve třetím zápase proti Rumunsku neudělali boj na život a na smrt," řekl slovenským novinářům obránce Dávid Hancko. "Věřím, že to zvládneme a po Ukrajině si zajistíme postup do osmifinále. To by byla fantazie a něco, co jsme si před turnajem přáli jen v koutku duše," dodal bývalý hráč pražské Sparty.

Zatímco Slováci porazili Belgii 1:0, Ukrajincům nebylo nic platné větší držení míče a Rumunům podlehli 0:3. Dosavadní výsledky naznačují těsný souboj, v osmi vzájemných zápasech byly dvě výhry Slovenska a tři výhry Ukrajiny se třemi remízami.

"Proti Belgii odvedli naši hráči maximum. Bylo to obrovské vítězství, ale musíme pokračovat v práci. Pokud chceme dosáhnout svého snu, musíme získat body i v dalších zápasech. Ukrajina bude těžkým soupeřem - pro mě byla jedním z favoritů skupiny. Musíme prokázat mentalitu, že se můžeme rovnat těm nejlepším," zdůraznil trenér Francesco Calzona.

Jednoznačná porážka Ukrajinců byla překvapením. Hráči po utkání s Rumunskem z kabiny vykázali trenéra Serhije Rebrova, aby si mohli mezi sebou vše vyříkat. "Já i hráči cítíme, že jsme neudělali, co jsme mohli, proto se omlouváme. Teď musíme přestat mluvit a připravit se na utkání se Slovenskem, v němž ukážeme jinou Ukrajinu," slíbil padesátiletý kouč.

Brankář Andrij Lunin poukázal i na válečný konflikt s Ruskem. "Fanoušci nás podporují všude, kde hrajeme. Stojí za to pro ně hrát stejně jako pro vojáky, kteří brání naši zemi," uvedl hráč Realu Madrid.