Byl to skvělý příběh, ale teď musíme zvládnout kvalifikaci MS, nabádal Iordanescu

Edward Iordanescu s Rumunskem do čtvrtfinále Eura nepostoupil.

Rumunsko na ME poprvé od roku 2000 postoupilo ze základní skupiny, na turnaji v Německu pro něj však osmifinále bylo konečnou. Postupové naděje týmu kolem kapitána Nicolae Stancia (31) však odvál gól Codyho Gakpa (25), který předznamenal jejich vyřazení. Trenér Edward Iordanescu (46) po zápase neskrýval zklamání.

"Pravdou je, že po dvaceti minutách nás soupeř individuální akcí dokázal vyvést z rovnováhy a skórovat. Pak už to nefungovalo tak, jak jsme si mysleli. Mrzí mě, že jsme se nedokázali dostat na jejich úroveň," uvedl kouč, který reprezentaci vede od ledna 2022.

Rumuni každopádně ovládli základní skupinu E a domů se tak mohou vracet se vztyčenými hlavami. "Dokončili jsme skvělý příběh, ale samozřejmě je v nás určitý smutek. Dali jsme do toho všechno jako vždy. Děkuji svým klukům, fanouškům, lidem doma i Rumunům po celém světě," hodnotil trenér.

Sestřih zápasu Rumunsko – Nizozemsko. Česká televize

"Musíme si z toho vzít inspiraci. Nové generace si z těchto kluků musejí vzít příklad. Jednota, kterou tu máme, soudržnost mezi Rumuny a národním týmem, to by mohl být nový začátek," dodal.

Iordanescu bude po návratu do vlasti řešit s vedením fotbalové asociace svou budoucnost. "Jsem si jistý, že ať už se stane cokoli, tento tým má sílu na to, aby měl dobrou budoucnost a dostal se na mistrovství světa. Je důležité, abychom zvládli dvě kvalifikace za sebou," konstatoval trenér, jehož otec Anghel dovedl reprezentaci do čtvrtfinále MS 1994.

Hráči Rumunska byli zklamaní, že po nadějném vstupu do utkání s Nizozemskem vypadli z tempa. "Začali jsme dobře, prvních 15 až 20 minut bylo povedených. Pak ale přišel jejich první gól, který nás do jisté míry destabilizoval," hledal příčiny krachu obránce Andrei Burca.

"Jsme zklamaní, chtěli jsme od tohoto zápasu hodně. Šampionát musí být odrazovým můstkem k tomu, abychom se finálových turnajů neúčastnili jen jednou za osm let. Především chceme poděkovat našim fanouškům, byli neuvěřitelní," dodal zadák působící v saúdskoarabské Pro League.