Černý nejen o Euru: Vidím se v každém rozestavení. Portugalsko na úvod? Může to být výhoda

Před třemi roky, během své první sezony v Twente, byl rozjetý a měl našlápnuto k účasti na evropském šampionátu. Už poněkolikáté v kariéře ho ale zastavilo zranění. Nyní už se však Václav Černý (26) dočká. Křídelník německého Wolfsburgu se vměstnal do nominace trenéra Ivana Haška (60) pro blížící se Euro. Jak vidí české šance? Kde by mohl hrát v rozestavení se třemi obránci? A co si myslí o datech? Nejen o tom se příbramský rodák rozpovídal v exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Nejprve mi dovolte, abych vám pogratuloval k narození dcerky. Jak aktuálně zvládáte čas bez ní?

"Moc děkuji. Jsme na začátku objevování toho, jaké je vlastně být rodiči. Kvůli reprezentaci jsme museli přejet do Česka, takže přítelkyně není doma ve svém. Je to všechno takové nové. Zaplaťpánbůh je vše v pořádku, což je pro nás nejdůležitější."

Další milník v životě je naopak před vámi, s reprezentací pojedete na svůj první velký turnaj. V září po domácím utkání s Albánií jste říkal, že jste v národním týmu od toho, abyste střílel góly a sbíral asistence. Platí tahle role i pod novým realizačním týmem?

"Jednoznačně. Tohle mám v plánu kdykoliv. Když přijde šance, budu se snažit, aby to tak bylo."

Když jsme se v dubnu bavili s vaším dobrým kamarádem Michalem Sadílkem, říkal, že první změny štábu Ivana Haška budou vidět až na soustředění. Jak to cítíte vy? Projevily se?

"Vždycky, když se změní realizační tým, přijde něco nového. Tak je to prostě dané. Každý trenér a každý člen realizačního týmu dělá jiné věci, má to jinak nastavené."

Václav Černý byl na sobotním tréninku v dobré náladě. Livesport CZ

Z aktuální reprezentace je cítit, že klade velký tlak na data. Cítíte to stejně?

"Ano, stoprocentně. K fotbalu to v této době patří. Je skvělé, že tomu tak je a určitě se to využije."

A jste vy ten, kdo má o data zájem?

"Zajímá mě to, ať už jde o fotbalová nebo kondiční data. Je to nějaká pomůcka, která může ovlivnit i samotný zápas. Na druhé straně si myslím, že fotbal zůstává fotbalem a data za nás gól nedají."

Měníte na základě informací z dat svou hru?

"Určitě. Tým je číslo jedna a vše musí jít v jeho prospěch. V tomhle ohledu je to obrovská pomůcka."

Jdete s trenéry na klubové scéně i do detailů?

"Vždycky to takhle úplně řešit nejde. Ty největší detaily si trenéři nechávají pro sebe. Oni se na to koukají, vyhodnocují si je. Když se budeme bavit čistě o fotbalových datech, myslím si, že by v každém hráči měla zůstat autentičnost. Když má trenér potřebu to probrat, jsem tomu vždy otevřený. Ale určitě to není tak, že by po každém zápase přišel trenér a řekl: 'Měl jsi sedm přihrávek do poslední třetiny...' Takhle to není. Možná se to aktuálně řeší i kvůli fanouškům a tak obecně, protože lidi zajímá kdo má kolik přihrávek a kolik procent. Ale ve skutečnosti to tak horké zatím není."

Křídelník Wolfsburgu byl během dovednostních her soustředěný. Livesport / Marek Kratochvíl

V nominaci je několik nováčků, ale také hráči, pro něž to není první Euro. Vy jste před třemi roky kvůli zranění u tažení do čtvrtfinále chyběl. Jak na něj přesto vzpomínáte?

"Všechno jsem sledoval, chtěl jsem vědět, jak kluci dopadnou. Neříkám, že jsem se snažil být součástí týmu, ale posílal jsem i nějaké video do kabiny. Prožíval jsem to, chtěl jsem kluky hnát co nejdál. Byl jsem takový fanoušek..."

A považujete se navzdory tomu, že jedete na první Euro, za zkušeného reprezentanta?

"Ano. Řekl bych, že mám i ta čísla... Chci mít svou specifickou pozici, dát týmu vždycky to nejvíc, co bude potřeba a ukazovat to na hřišti. Každý zápas je jiný, někdy to bude třeba někdo jiný. Nicméně rád bych byl tam, kde budu vědět, že mohu týmu v případě potřeby pomoct. To je pro mě nejdůležitější."

Pomohlo vám v tomto ohledu i to, že jste si prošel několika vážnými zraněními a přesto jste momentálně tam, kde jste?

"Určitě. Život formuje celkově. Když člověk není hloupý a potkají ho negativní věci, ve správném nastavení je dokáže obrátit v pozitivní, a to se jednoznačně dělo. Já si rozhodně vážím toho, co se mi stalo. Zformovalo mě to do podoby, v jaké se aktuálně nacházím. Svým způsobem jsem za to vděčný."

Černého statistiky ve Wolfsburgu. Livesport

Celkem otevřeně jste se vyjádřil ke své situaci ve Wolfsburgu. Chápu, že ji teď nechcete řešit, ale platí, že primárně chcete zůstat v jedné z TOP pěti evropských lig?

"Řekl jsem, že teď je Euro. Teď je důležitý národní tým. A já na Euru. Pak se bude v klidu řešit co dál. Musím si taky sednout s lidmi ve Wolfsburgu. Po Euru přijde i dovolená, kterou potřebuju. Dál se uvidí."

Vraťme se k reprezentaci. Z přípravy je patrné, že národní tým dokáže střídat herní systémy. Myslíte si, že dokážete být týmu maximálně platný v různých variantách? Mám na mysli třeba formaci 3-5-2, kdy v křídelních prostorech operují spíš wingbeci.

"Vidím se v každém rozestavení. Vím, že když budu potřeba v jakémkoliv systému, dokážu být především v těch ofenzivních pozicích univerzální. A takhle jsme to i probírali. Budu chtít pomoct v každé pozici."

Když už jsme u herních systémů, jaký vám nejvíc sedí?

"Dominantní tým, který hraje ve formaci 4-3-3. V tom jsem vyrůstal. V áčku Ajaxu jsme 90 procent zápasů hráli takhle a to mám samozřejmě nejraději."

Vnímáte jako velké plus, že je Euro v Německu? Speciálně v Lipsku, ale také v Hamburku se očekává velký počet českých fanoušků…

"Pro ně je to asi ideální místo, kde by se mohlo hrát. Za to jsme moc rádi. Byl bych ovšem nadšený, ať by Euro bylo kdekoliv. Nicméně tohle je podle mě pro nás všechny neuvěřitelné plus."

Když se zaměříme na soupeře české reprezentace, je speciálně nějaký hráč, na kterého se těšíte?

"Orkun Kökcü z Turecka. Fakt se mi líbí. Dobře se s ním znám, často jsme proti sobě hráli, když byl ve Feyenoordu. Je to skvělý fotbalista... Tohle se asi nikdy nezmění. A Cristiano Ronaldo. To ale nebudu sám." (usmívá se)

A když si soupeře rozebereme? S Tureckem i Portugalskem jste relativně nedávno hráli, zatímco Gruzie může být neznámá…

"Papírově je Portugalsko jednoznačným favoritem skupiny. Má jména i celkovou kvalitu. Bude to hned na začátek turnaje velký test, ale může to být pro nás i výhoda. Kdo ví... V případě Gruzie souhlasím, že je to pro nás neznámý soupeř. Ještě jsme s ní nehráli. Má kvalitní hráče v čele s Kvaracchelijou. Na Euru je, protože se na něj dostala. Gruzie pro nás bude také test, protože to může oproti Portugalsku být tak, že budeme víc u míče. S Turky jsme hráli asi rok a půl dozadu přípravné utkání. Kvalitu mají a v Německu budou mít obrovskou podporu fanoušků, kteří je poženou. Jejich atmosféra bývá neuvěřitelná. Doufejme, že to bude takové finále skupiny."

Dokáže vám skvělá atmosferá pomoct? Nebo naopak?

"Na téhle úrovni už jsme všichni na podobnou atmosféru zvyklí. Když je stadion plný a hučí, je to nádhera."

Co byste považoval za český úspěch?

"Chtěli bychom určitě postoupit ze skupiny. Pak dej bůh, ať dojdeme co nejdál."