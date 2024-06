O Češích víme hodně, vždy jsou konkurenceschopní, řekl trenér Gruzie Sagnol. Těší se na Haška

Trenér fotbalistů Gruzie Willy Sagnol (47) chce se svými svěřenci v druhém utkání skupiny na mistrovství Evropy proti českému týmu zopakovat aktivní výkon z prvního duelu proti Turecku, jen s lepším výsledkem. Na tiskové konferenci upozornil, že jeho svěřenci coby nováček na velkém turnaji budou čelit výrazně zkušenějšímu soupeři. Francouzský kouč se také těší na setkání s českým protějškem Ivanem Haškem (60), který trénoval v jeho rodišti St. Étienne.

Gruzínci při debutu na velké akci v úterý nebyli daleko od bodového zisku, ale Turkům nakonec po boji podlehli 1:3. I proti Česku, které na úvod turnaje prohrálo 1:2 s Portugalskem, budou jasným outsiderem.

"Bude to určitě jiný zápas než proti Turecku, soupeř hraje odlišným stylem. Když se podíváte na posledních 25 až 30 let, Česko má spoustu zkušeností. Na Euru nikdy nechybějí a vždy jsou konkurenceschopní. I když mají jiný styl než Turecko, určitě to nebude o nic méně obtížný zápas," řekl Sagnol v dějišti utkání v Hamburku, kde se dnes několikrát vystřídalo slunečné počasí s prudkými přeháňkami.

Preview zápasu Gruzie – Česko. Livesport

"Češi mají skvělý tým, i v kvalifikaci předváděli dobrou hru. Víme toho o nich hodně, samozřejmě jsme sledovali jejich zápas s Portugalskem. Máme k nim respekt, ale jak už jsem říkal před turnajem, nesoustředíme se tolik na soupeře. Pro nás je důležité, co předvádíme my. Chceme tu především sbírat zkušenosti, abychom z dlouhodobého hlediska mohli konkurovat i velkým zemím," doplnil bývalý hráč Bayernu Mnichov.

Je přesvědčen, že mužstvo úvodní porážka nijak nepoznamená. "Byl to zápas plný emocí. Na to, že to byl náš vůbec první zápas na velkém turnaji, jsme ukázali hodně zajímavého. Můžeme na to být pyšní. Musíme se dát dohromady a už myslíme jen na Česko," řekl.

Trénink českého týmu před zápasem proti Gruzii. Livesport

"Samozřejmě po výkonu, který jsme předvedli, jsme byli trošku zklamaní z výsledku. Ale na druhou stranu k tomu úplně není důvod, jsme poprvé na Euru a už to samo o sobě je pro nás velkým krokem vpřed do budoucnosti. Zápas s Tureckem nabídl zatím nejvíce střel a šancí na turnaji. Občas prohrajete a nezasloužíte si to," doplnil Sagnol.

Je odchovancem v St. Étienne, kde později trénoval český kouč Hašek. "Ivana znám velmi dobře. On je ve Francii populární, navíc byl trenérem mého oblíbeného klubu. Chovám k němu velkou úctu a těší mě, když se mu daří. Rád si s ním zítra potřesu pravicí," řekl Sagnol, jehož svěřenci si stejně jako český tým před zápasem nezatrénovali na stadionu v Hamburku, neboť UEFA kvůli horší kvalitě šetřila trávník na sobotu.