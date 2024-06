Česko vždy zdobí charakter, říká brankář Kovář. Těšilo ho, že se proti Turecku rychle chytil

Nečekaný debut na fotbalovém mistrovství Evropy v Německu si připsal gólman české reprezentace Matěj Kovář (24). V závěrečném utkání skupiny F proti Turecku se do branky dostal v 55. minutě za stavu 0:1 kvůli zranění Jindřicha Staňka (28). Kovář v rozhovoru s novináři po prohře 1:2 vyzdvihl charakter národního týmu, litoval ale, že na konec nestačil.

Staněk se zranil v 51. minutě při gólové akci Turků. Šanci Kenana Yildize ještě skvěle zlikvidoval, ale na následnou přesnou ránu šajtlí k zadní tyči v podání kapitána Hakana Calhanoglua už nedosáhl. Poté si ho vzali do péče lékaři.

"Jsem vždycky nachystaný, kdyby se něco podobného stalo. Viděl jsem, že se Jindra po zákroku držel za rameno. Trenéři na mě začali volat, že bude střídání. Hned jsem věděl, že je špatně. Snažil jsem se koncentrovat na sebe a chtěl jsem do toho naskočit. Po pěti minutách jsem se chytil dlouhým balonem a cítil jsem se v pohodě," prohlásil Kovář.

Sestřih zápasu Česko – Turecko (1:2). Česká televize

Staněk těsně před inkasovanou brankou signalizoval zranění. "Rozhodčí to viděl jinak. Na hřišti bylo milion takových rozhodnutí, které šly trochu proti nám. Doufám, že Jindra bude v pohodě, že to není nic vážného a brzy se zotaví," mínil čtyřiadvacetiletý hráč Leverkusenu, kde nastupuje s dalšími českými reprezentanty útočníky Patrikem Schickem a Adamem Hložkem.

S výkony rozhodčích nebyl na turnaji spokojený. "Nerad to hodnotím, ale myslím si, že ve všech třech zápasech jsme občas cítili křivdu. Rozhodčí je od toho, aby řídil hru. Rozhodl tak, jak rozhodl a musíme to respektovat," podotkl rodák z Uherského Hradiště.

Češi navzdory oslabení, v němž hráli od 20. minuty po vyloučení Antonína Baráka, zásluhou kapitána Tomáše Součka proti Turkům srovnali a zatlačili je. V nastavení však Kováře ranou na vzdálenější tyč překonal střídající Cenk Tosun. Výběr trenéra Ivana Haška tak ve skupině F obsadil poslední místo a na turnaji v součtu s prohrou 1:2 s Portugalskem a remízou 1:1 s Gruzií skončil.

"Je to určitě smutné. I v deseti jsme ukázali charakter, který Česko vždycky zdobil a zdobit bude. Bohužel ve finále to nestačilo a jedeme domů," konstatoval bývalý hráč pražské Sparty, s níž získal titul.

"Jsme zklamaní, chtěli jsme postoupit. Nejvíc nás mrzí zápas s Gruzií, v němž jsme měli hodně šancí. Bohužel jsme je neproměnili, to se stává. Dnes ovlivnila zápas červená karta. Určitě to nebudeme dávat za vinu Tondovi. Jedeme domů, mrzí nás to. Věřili jsme, že postoupíme a urveme to. Jedeme dál, další cyklus, Liga národů, je za dveřmi. Budeme se snažit zlepšit a předvést lepší výkon v následujících cyklech," řekl Kovář.