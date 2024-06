Provod děkoval fanouškům a myslí na kvalifikaci na MS. Evropský šampionát se mu hodnotí těžce

Českému fotbalovému reprezentantovi Lukáši Provodovi (27) se těžce hodnotil konec na mistrovství Evropy v Německu po prohře 1:2 s Tureckem. V rozhovoru s novináři prohlásil, že národní tým předvedl české srdce a na hřišti nechal maximum. Do poslední chvíle za nerozhodného stavu 1:1 věřil, že jeho mužstvo kýžený druhý gól, který by znamenal postup do osmifinále, vstřelí.

"Teď se mi to těžko hodnotí z individuálního pohledu, protože z toho týmového bych to nerad hodnotil jako neúspěch. Myslím si, že jsme předvedli české srdce a maximum na hřišti. Odvedli jsme všechno, co šlo, ale bohužel to nestačilo," prohlásil záložník Slavie.

Češi už od 20. minuty dohrávali bez vyloučeného Antonína Baráka a krátce po změně stran inkasovali. Přesto zásluhou kapitána Tomáše Součka srovnali a Turky dostali pod tlak. Nakonec ale v nastavení inkasovali podruhé a ve skupině F skončili poslední.

Sestřih zápasu Česko – Turecko (1:2). Česká televize

"Heroický výkon určitě od všech kluků. Klobouk dolů přede všemi. Jak v prvním zápase, tak v tom druhém i dnešním jsme odvedli maximum. Do poslední chvíle jsem věřil, že ten příběh bude napsaný tak, že se nám to vrátí a že druhý gól dáme a postoupíme. Bohužel se to nepovedlo," uvedl Provod.

Barákovým vyloučením se nezabýval. "Vždycky je nepříjemné, když se jde do deseti takhle brzo. Ani jeden zákrok jsem neviděl, takže nemůžu hodnotit. Už po druhém zápase jsem říkal, že mi přijde, že žlutých karet padá zbytečně moc. Na to, že je to turnaj a že víme, že po dvou žlutých nemůže hráč hrát další zápas, šetřil bych s tím," mínil plzeňský rodák.

Provodovy statistiky proti Turecku. Opta by Stats Perform

Sporné verdikty hlavního rozhodčího Istvána Kovácse nechtěl řešit. "Naší prací je udržet hlavu a soustředit se na zápas a neřešit rozhodčího, protože tím si stejně nepomůžeme. Ať bude dobrý, nebo špatný, pořád se musíme soustředit na fotbal. Některé výroky byly kontroverzní, ale s tím po zápase už nic neuděláme. Výkon rozhodčího neovlivníme. Jediné, co můžeme ovlivnit, je to, jak hrajeme na hřišti," konstatoval Provod.

Litoval branky na 0:1. "Škoda, že jsme dostali gól takhle brzy po přestávce, protože jsme co nejdřív chtěli udržet stav 0:0. Věděli jsme, že sílu budeme mít a Turci znervózní. Snažili jsme se vytvářet tlak celkem slušně. Zjednodušili jsme samozřejmě hru, protože v deseti se to po zemi hraje o dost hůř. Fungovalo to. Škoda prvního gólu, protože potom by se tlak stupňoval. A kdybychom vedli, umlátili bychom to," řekl Provod.

Výběr trenéra Ivana Haška obsadil v "efku" poslední místo. V úvodních dvou zápasech turnaje podlehl Portugalsku 1:2 a s Gruzií remizoval 1:1. "Bude se mi to hodnotit smutně. Budeme vzpomínat na to, jakou jsme tady měli partu a na zápasy. Osobně budu určitě vzpomínat na gól (s Portugalskem), ale na druhou stranu budu vzpomínat na to, že v každém zápase chyběla troška štěstí, možná zkušeností," podotkl Provod.

"Doufejme, že se všechno dá dohromady a v kvalifikaci o mistrovství světa (2026) budeme zkušenější a lepší a udržíme si tohle nastavení, týmovost, zvládneme to a pojedeme tam," uvedl bývalý hráč Českých Budějovic.

Ocenil české příznivce. "Skrze vás (novináře) můžu poděkovat fanouškům, kteří byli naprosto famózní a přijeli na každý zápas. Myslím si, že kdyby tam srdce neviděli, tak by v takhle hojném počtu nejezdili. Patří jim obrovský dík. I dnes v oslabení jsme cítili skvělou podporu. Bylo to nádherné. Zpětně na to všichni budeme vzpomínat," prohlásil Provod.

