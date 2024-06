Český tým čeká generálka na Euro, v Hradci Králové vyzve Severní Makedonii

Čeští fotbalisté v pondělí v Hradci Králové odehrají proti Severní Makedonii poslední přípravné utkání před mistrovstvím Evropy v Německu. Před vyprodanou Malšovickou arénou chtějí navázat na páteční výhru 7:1 nad Maltou ze soustředění v Rakousku a vítězně se naladit na čtvrteční odjezd do dějiště šampionátu. Trenér Ivan Hašek už by měl nasadit podobnou základní sestavu, s níž počítá pro závěrečný turnaj.

Český tým se od pondělí chystal na soustředění ve Schladmingu a v pátek v nedalekém Grödigu proti Maltě zaostal jen o gól za nejvyšší výhrou od rozdělení federace. Národní celek navázal na březnová vítězství 2:1 v přípravě v Norsku a s Arménií a ovládl i třetí letošní zápas po lednovém nástupu trenéra Haška. Česká reprezentace pod ním stále drží neporazitelnost, v roce 2009 s ní coby dočasný kouč v pěti utkáních třikrát vyhrál a dvakrát remizoval.

"Příprava s Maltou splnila účel. Byli jsme hodně efektivní, myslím, že pro to, aby kluci měli větší sebevědomí, je to důležité. Musíme to potvrdit v dalším přípravném zápase a hlavně musíme být připraveni na 18. června, to je pro nás nejdůležitější," připomněl Hašek úvodní zápas skupiny na mistrovství Evropy proti Portugalsku.

"Těším se, je to generálka na Euro. V Hradci jsem na tom novém stadionu nikdy nehrál, mělo by být vyprodáno. Doufám, že to bude úspěšné utkání a co nejlepší příprava na Euro," prohlásil útočník Adam Hložek.

Předchozí vzájemné zápasy. Livesport

Zatímco český tým od rozdělení federace postoupil na všechna mistrovství Evropy, pondělní soupeř si dosud zahrál na závěrečném turnaji jen minule před třemi lety, kdy po třech porážkách vypadl v úvodní fázi. V uplynulé kvalifikaci obsadil ve skupině čtvrté místo.

V pondělí v prvním z červnových zápasů Makedonci prohráli v Chorvatsku 0:3 a popáté za sebou nezvítězili. Občas ale dokážou překvapit. Předloni v semifinále kvalifikace play off o světový šampionát šokovali triumfem 1:0 v Itálii, ve finále ale podlehli Portugalsku a na závěrečný turnaj neprošli.

"Makedonie v minulosti vyřadila Itálii. Ukázala, že už to není žádný outsider, ale nepříjemný soupeř. Myslím, že to bude dobrá prověrka. Bude se hrát u mě v Hradci, těším se na to," uvedl slávistický obránce Tomáš Holeš, který je odchovancem Hradce Králové.

Podobní soupeři jsou nevyzpytatelní

Makedonci mají v kádru několik hráčů z německých klubů, útočník Milan Ristovski působí v Bohemians Praha 1905. "Tihle soupeři jsou nevyzpytatelní, individuálně špatní určitě nebudou. Nesmíme zaspat začátek, to je v těchto zápasech hrozně důležité. Když tihle soupeři ucítí šanci, potom se ten vlak těžko chytá. Musíme být od začátku stoprocentně koncentrovaní," řekl útočník Mojmír Chytil, který proti Maltě dvakrát skóroval.

Hašek v pátek nenasadil některé opory v čele s kapitánem Tomášem Součkem, nejlepším střelcem týmu Patrikem Schickem či očekávanou brankářskou jedničkou pro Euro Jindřichem Staňkem. Sestava proti Makedoncům už by se měla blížit té, s níž český celek vyrukuje na Euru. Kvůli nešťastnému zranění ze sobotní vyjížďky na kole vypadl z nominace Michal Sadílek a je otázkou, kdo místo něj zaujme pozici ve středu zálohy.

Národní tým se proti Makedoncům představí počtvrté a v předchozích třech zápasech neprohrál. Český celek má aktuálně dobrou formu a z posledních 13 duelů utrpěl jedinou porážku. Generálku před minulým Eurem zvládl a Albánii zdolal 3:1, v roce 2016 rovněž doma naopak před odjezdem na šampionát nestačil na Koreu (1:2).

Pondělní zápas v Hradci Králové má výkop v 18:00. Národní A-tým se poprvé představí v nové Malšovické aréně pro 9300 diváků, která by měla být vyprodaná.