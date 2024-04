Generálku na ME odehraje národní tým proti Makedoncům před vyprodaným stadionem

Generálku na ME odehraje národní tým proti Makedoncům před vyprodaným stadionem

Čeští fotbalisté odehrají domácí generálku na letní mistrovství Evropy v Německu proti Severní Makedonii před vyprodaným stadionem v Hradci Králové. Fanoušci pár desítek minut po dnešním spuštění volného prodeje vykoupili všechny vstupenky a přípravný zápas bude 10. června sledovat do posledního místa zaplněná Malšovická aréna pro 9300 diváků. FAČR o tom informovala na svém webu.

Utkání Česko – Makedonie (pondělí 10. června, 18:00)

Od středy mohli nejprve kupovat vstupenky permanentkáři královéhradeckého prvoligového klubu a dnes odpoledne byl spuštěn volný prodej pro širokou veřejnost. Podle FAČR se ještě na začátku června mohou uvolnit některé lístky z případných nevyužitých blokací. Reprezentační A-tým se v nové Malšovické aréně představí poprvé.

Livesport Daily #241: Jaký byl příběh Eura 1996, vypráví Pavel Kuka Livesport

Národní mužstvo se před Eurem sejde 2. června a hned odcestuje na soustředění do Rakouska, kde o pět dní později odehraje přípravné utkání s Maltou. Po generálce proti Severní Makedonii český celek vyrazí do dějiště šampionátu 13. června. O pět dní později vstoupí do své skupiny v Lipsku zápasem s Portugalskem, dalšími dvěma soupeři v základní části turnaje budou Gruzie a Turecko.