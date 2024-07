Euro ONLINE, den 30: Southgate má na letišti v Londýně svůj terminál, Yamal slaví narozeniny

Evropský šampionát už zná oba své finalisty, Španělsko doplnili fotbalisté Anglie, kteří postoupili do finále na druhém Euru za sebou. Pposlední zápas ME v Německu se odehraje už v neděli, v zákulisí proto začíná houstnout atmosféra. Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

09:50 – Londýnské letiště Gatwick přejmenovalo před finále fotbalového Eura jeden ze svých terminálů po kouči Garethu Southgateovi, jenž v neděli povede tým Anglie do boje o titul proti Španělům. Od pátku už podle BBC není na letišti Jižní terminál, ale dočasně Southgateův.

07:11 –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Jeden z nejlepších hráčů Eura Lamine Yamal slaví den před finále narozeniny. Generační talent, který se v semifinálovém duelu s Francií stal nejmladším střelcem historie evropských šampionátů, odehraje v neděli proti Anglii první zápas jako sedmnáctiletý. K narozeninám by si přál, aby Španělsko vyhrálo evropský titul a Argentina ten americký, protože by se chtěl na hřišti potkat s Lionelem Mesim při vzájemném střetnutí kontinentálních šampionů.