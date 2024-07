U téhle střely hned víte, jak skončí, řekl Yamal k rekordní trefě. Rodri ocenil jeho práci v obraně

Lamine Yamal (16) měl velkou zásluhu na úterním vítězství španělských fotbalistů 2:1 nad Francií. Jeho vyrovnávací gól z dálky mnozí považují za nejhezčí branku na šampionátu, připsal si další rekord a byl vyhlášen hráčem zápasu. Poklonu mu složili i trenér Luis de la Fuente (63) a spoluhráči.

"Fantastický vyrovnávací gól byl rozhodující pro návrat Španělska do hry. V tak mladém věku představuje s míčem velkou hrozbu a zároveň velmi dobře brání," stojí ve zdůvodnění technické komise, proč Yamalovi udělila cenu pro hráče zápasu. Experti UEFA zároveň ocenili jeho spolupráci s Jesúsem Navasem, s fotbalistou, který je o 22 let starší.

Yamalovi bude v sobotu, den před finále, sedmnáct let. "Už jsem řekl mámě, aby mi žádný dárek nechystala. Že si ho dám sám. Jsem rád, že narozeniny oslavím se svým týmem v Německu. Teď přichází ta nejdůležitější část - zisk titulu. Chci jen vyhrávat, vyhrávat, vyhrávat," řekl v rozhovoru pro web UEFA.

To se mu zatím daří. Španělé vyhráli všech šest zápasů a proti Francii se jim povedl skvělý obrat. "Byli jsme v obtížné situaci, protože jsme nečekali, že inkasujeme tak brzy. Mířil jsem do horního rohu a u téhle střely hned víte, jak skončí. Nevím, jestli to byl nejhezčí gól na turnaji, ale pro mě byl hodně speciální, protože byl můj první," komentoval svůj příspěvek ke španělskému vítězství.

Španělská média připomněla, že stejný gól dal levačkou před rokem Francii na mistrovství Evropy do 17 let. Tehdy to ale na postup do finále nestačilo. Mladí Francouzi vyhráli 3:1.

Fotbalista, který má po rodičích africké kořeny, překonává jeden rekord za druhým. Ve španělské lize v dresu Barcelony debutoval už v 15 letech, je nejmladším fotbalistou, který nastoupil v Lize mistrů, a teď už i nejmladším střelcem v historii Eura. Ve věku 16 let a 362 dní překonal o víc než rok rekord Švýcara Johana Vonlanthena z Eura 2004. Ve španělském dresu debutoval loni v září a proti Gruzii hned dal gól. Ani legendární Pelé se na světové scéně neprosadil tak brzy.

Vedle úterního gólu má Yamal na kontě i tři asistence. Experti oceňují jeho hru jeden na jednoho a především přesné centry, které posílá před branku. Chválí ho i jeho mnohem zkušenější spoluhráči. "Jsem na Lamina velmi hrdý. Lidé si budou pamatovat jeho gól, ale já smekám i před tím, jak nám po celý zápas pomáhal v obraně," řekl záložník Rodri.

I trenér De la Fuente předpovídá Yamalovi skvělou budoucnost. "Viděli jsme dotek geniality skvělého hráče, který díky svému přístupu, vyzrálosti a profesionalitě vypadá starší, než je. Má v sobě něco, co z něj může udělat jednoho z nejlepších fotbalistů v historii. Jen musí zůstat nohama na zemi, v tom mu musíme pomoct," řekl španělský trenér a přidal i varovně zvednutý prst: "Platí to, co říkali ve starém Římě o Caesarovi. Nezapomeňte, že i on je smrtelný."

O postup do finále Yamal mluví jako o splněném snu. "Půl hodiny před koncem zápasu už jsem nedokázal myslet na nic jiného než na to, že budeme hrát finále. Dobře si pamatuji poslední šampionát, na který jsem se díval s kamarády v nákupním centru," řekl Yamal. Sám tehdy sotva mohl tušit, že hned na tom dalším bude hrát jednu z hlavních rolí.