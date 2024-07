Euro v číslech: Proč mají fanoušci v oblibě zápasy Čechů a v čem všem vládli Španělé?

Po 30 dnech a 117 gólech našlo mistrovství Evropy ve fotbale své krále. Než se tak stalo, byli fanoušci v ochozech 10 německých stadionů svědky mnoha historických rekordů. Jaká zajímavá i netradiční čísla šampionát přinesl?

1 – Jedním z největších překvapení základních skupin byli Rumuni. Do Německa přijeli s nejhorší historickou bilancí z týmů s víc než jednou účastí na Euru, když vyhráli jediný zápas ze 16. Jenže hned na úvod rozstříleli Ukrajinu 3:0 a položili základ k postupu do osmifinále.

2 – Gól portugalského náhradníka Francisca Conceicaa, jímž rozhodl v nastavení o prohře Česka, uzavřel kruh. Na Euru se totiž trefil i jeho táta Sergio (2000). Stali se tak druhým otcem a synem, jimž se to povedlo – po Enricovi (1996) a Federicovi Chiesovým (2020).

3 – Zavedení nového formátu turnaje v roce 2016, kdy se počet účastníků rozrostl ze 16 na 24 a v play off se přidalo jedno kolo, se zatím ukazuje jako příliš náročný pro obhájce titulu. Ti totiž na všech třech evropských šampionátech od té doby skončili právě v osmifinále.

4 – Čtvrtfinálový duel mezi Angličany a Švýcarskem se asi nemohl rozhodnout jinak než na penalty. Vyslanci kolébky fotbalu se na Euru dostali mezi elitní osmičku popáté a ve čtyřech případech došlo na pokutové kopy. Švýcaři mají úplně stejnou bilanci v rámci celého play off.

5 – Němci navnadili všechny fanoušky v úvodním utkání turnaje. V něm rozstříleli Skoty 5:1 a po dlouhých 64 letech se tak na ME přihodilo, že dal v zahajovacím zápase někdo pět gólů. V roce 1960 jich viděli diváci dokonce devět (Jugoslávie – Francie 5:4).

6 – Portugalec Ronaldo se stal prvním hráčem, který kdy startoval na šesti ME. Od roku 2004 do letoška nevynechal jediné, na prvních pěti z nich se navíc zapsal mezi střelce, což je také rekord. Nyní alespoň ve věku 39 let a 151 dní proměnil penaltu v rozstřelu proti Slovinsku.

7 – Vyhrát všech sedm utkání? Kousek, který převedli letos Španělé, se dosud žádnému týmu na evropském šampionátu nepovedl. Novopečení králové kontinentu si jen jednou pomohli prodloužením, ve skupině dokonce ani jednou neinkasovali.

8 – Poosmé na sebe na závěrečném turnaji ME narazili Italové a Španělé, žádné jiné dvě země toho nemají odehráno proti sobě víc. Potkali se navíc už popáté za sebou. Tým z Pyrenejského poloostrova sice uspěl jen třikrát, vždy pak ale došel až ke zlatým medailím.

9 – Francouzi potvrdili, že na konci skupiny se jim bez motivace hraje špatně, ať už mají jistý postup, nebo vyřazení. Podeváté za sebou nevyhráli na velkém turnaji závěrečný zápas základní fáze (čtyři remízy, pět proher). Naposledy se jim to povedlo na MS 2006.

11 – Italové naopak ztratili svou skvělou bilanci v prvních poločasech. Na Euru v něm inkasovali po dlouhých 11 duelech (poprvé od roku 2008). Albánci jim přitom nedali moc na výběr, prosadili se už po 23 vteřinách a byl to nejrychlejší gól v dějinách ME.

12 – Dani Carvajal a Nacho Fernández stali teprve 11. a 12. hráči, kteří kdy v jednom roce nastoupili ve finále Ligu mistrů a Eura a oba duely vyhráli. A prvními Španěly, jimž se to poštěstilo v barvách klubu ze své země (Real Madrid).

13 – Anglický kouč Gareth Southgate měl před finále na kontinentálním šampionátu stoprocentní úspěšnost. Vyjma penaltových rozstřelů neprohrál ani jeden ze 13 duelů, což byla nejdelší šňůra pro kouče v dějinách turnaje. Ukončili ji až Španělé.

15 – Ti v Německu nastříleli dohromady 15 branek a překonali v tomto ohledu maximum mistrovství Evropy, které vytvořili Francouzi v roce 1984. Platini a spol. na to však měli o dva zápasy méně.

22 – Bukayo Saka se ve 22 letech a 313 dnech stal nejmladším hráčem, který nastoupil ve dvou finále evropského šampionátu. Oproti předchozímu rekordmanovi Ulimu Hoenessovi (24 let a 167 dní v roce 1976) měl tu výhodu, že oba duely dělily jen tři roky…

23 – Šampionát dekoroval i svého nejmladšího kapitána v historii. Maďar Dominik Szoboszlai poprvé vedl svůj tým do zápasu v pouhých 23 letech a 234 dnech. Záložník Liverpoolu se se svým týmem radoval pouze z výhry nad Skotskem.

27 – Čeští fotbalisté za své výkony sklidili vesměs jen kritiku. Pro nestranné fanoušky jsou však jejich zápasy téměř jistotou, že uvidí góly. Žádný z předešlých 27 duelů národního týmu na ME totiž neskončil bezbrankovou remízu. Naposledy v semifinále 1996 proti Francii.

29 – V pořadí 29. zemí, která si zahrála na závěrečném turnaji o nejlepší tým Evropy, byla Gruzie. Shodou okolností její gólman Giorgi Mamardašvili předvedl na turnaji rekordních 29 zákroků a výběr zakavkazské země si hlavně díky němu rovnou zahrál osmifinále.

36 – Německý kouč Julian Nagelsmann měl ve věku 36 let a 327 dní pozdější datum narození než řada hráčů a stal se nejmladším trenérem v historii turnaje. Předchozí rekord někdejšího slovinského lodivoda Srečka Katance však překonal o pouhých šest dní.

41 – Nejdřív stanovil maximum proti Česku, pak jej posouval dál a skončil na 41 letech a 130 dnech. Portugalský veterán Pepe vymazal maďarského gólmana Gábora Királyho. Co se týče hráčů v poli, maximum měl dosud na svědomí Němec Lothar Matthäus (39 let a 91 dní).

64,8 – Takové průměrné hodnoty na jeden zápas dosáhli na turnaji Portugalci v držení míče. Bylo to suverénně nejvíc ze všech, nikdo další nepřesáhl ani hranici 60 %. Výběru kouče Roberta Martíneze to však medaile nepřineslo…

91,2 – Němci na šampionátu málokdy pokazili přihrávku. S úspěšností 91,2 % našla adresáta víc než jejich každá devátá z 10. Na opačném konci této statistiky se nacházeli Slovinci (75 %) a Češi (76,3 %).

100 – Čas vítězného gólu maďarského útočníka Kevina Csobotha z duelu se Skotskem. Trefa ze závěrečného duelu skupiny nakonec týmu postupovou radost nepřinesla, v historické kronice Eura je však zapsána jako nejpozdější branka v základní hrací době.