Šampioni Eura ze Španělska si zaslouží, aby jeden z jejich hráčů získal Zlatý míč. Alespoň to prohlásil Rodri (28), nejlepší hráč uplynulého šampionátu, po nedělní výhře 2:1 nad Anglií.

Ačkoliv prestižnímu ocenění dominují hráči ze španělské nejvyšší soutěže, paradoxně posledním Španělem, který se radoval ze Zlatého míče, byl v roce 1960 Luis Suárez z Barcelony. Žádný jiný fotbalista La Furia Roja, navzdory zlaté generaci, která triumfovala na mistrovství světa v roce 2010 a na Euru 2008 a 2012, si nejcennější individuální trofej neodnesl.

Bude zajímavé sledovat, kdo Zlatý míč ovládne tentokrát. Anglie měla ve finále hvězdnou sílu v podobě Juda Bellinghama nebo nejlepšího střelce všech dob Harryho Kanea. Skvělý výkon však v Berlíně předvedl i španělský supertalent, sedmnáctiletý Lamine Yamal, nejlepší mladý hráč turnaje. Byl to právě on, kdo krátce po změně stran připravil úvodní trefu finále pro Nica Williamse.

Střídající Cole Palmer pomohl Albionu v 73. minutě vyrovnat, ale rekordní čtvrtý evropský titul Španělsku zajistil v 86. minutě střídající Mikel Oyarzabal. Španělé nejenže odehráli perfektní mistrovství Evropy, když v Německu vyhráli všech sedm zápasů, ale také vstřelili 15 gólů, což je nejvíce ze všech týmů na uplynulém mistrovství Evropy.

"Španělský fotbal si zaslouží vítěze Zlatého míče," zdůraznil Rodri. "Budu upřímný, byl bych rád, kdyby ho vyhrál Španěl. Je mi jedno kdo. Bylo by to skvělé," dodal fotbalista Manchesteru City po finále Eura.

Na otázku, jaké jsou jeho vlastní šance na získání ceny, Rodri odpověděl: "Slyšel jsem, že by si ji zasloužil i vítěz Ligy mistrů z Realu Madrid Dani Carvajal. Z individuálního hlediska jsem velmi hrdý na to, co dělám. Jsem také hrdý na uznání, kterého se mi dostává. Ale toto hodnocení musí udělat někdo jiný," uzavřel jeden z důležitých hybatelů snahy trenéra De la Fuenteho o celkový triumf.